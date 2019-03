Motorrad kollidiert in Trübbach mit Auto Am Samstagabend um 17.30 Uhr, sind in Trübbach auf der Staatsstrasse, Höhe Autobahneinfahrt, ein Auto und ein Motorrad ineinander geprallt. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin suchten selbständig einen Arzt auf.

Das Auto wurde bei der Kollision beschädigt. (Bild: Kapo)

(wo) Eine 53-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Trübbach her in Richtung Balzers. Sie beabsichtigte nach links in die Autobahn einzubiegen. Dabei übersah sie ein korrekt entgegenkommendes Motorrad. Es kam zur seitlich-frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 25-jährige Motorradfahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin stürzten auf die Motorhaude des Autos und fielen zu Boden. Dabei verletzten sich beide leicht und suchten selbständig einen Arzt auf, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 14000 Franken