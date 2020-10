Mord im Asylheim Mels: Angeklagter muss für 16 Jahre ins Gefängnis Anfang 2018 hat ein 35-Jähriger in einer Melser Asylunterkunft einem 38-jährigen Mann tödliche Verletzungen mit einem Küchenmesser zugezogen. Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verurteilt ihn nun wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren.

Die Bluttat ereignete sich im Februar 2018 in diesem Gebäude. Heute wird es nicht mehr als Asylzentrum genutzt, sondern von der Jugendarbeit Mels/Sargans. Bild: Adrian Lemmenmeier-Batinić

(pd/lex) Gemäss dem am Dienstag veröffentlichten Urteil ordnete das Gericht neben der langjährigen Freiheitsstrafe eine Landesverweisung von 15 Jahren sowie eine Busse an. Eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Verwahrung lehnte es ab, wie «Top Online» schreibt. Dem Verurteilten werden zudem noch weitere kleinere Straftaten vorgeworfen.

Am 13. Februar 2018 betritt der junge Mann um 11.03 Uhr den Wohntrakt der Asylunterkunft Heiligkreuz. Gemäss Anklageschrift vergewisserte er sich, dass sich sein späteres Opfer – ein Asylsuchender aus Ägypten – dort aufhielt. Später ging er zum Bahnhof Mels und holte ein Küchenmesser, das er Tage zuvor in einem St.Galler Brockenhaus gekauft und am Bahnhof versteckt hatte.

Zurück beim Asylzentrum ging der Beschuldigte hinauf zum Massenschlag. Ohne ein Wort zu sagen, ging er auf das Opfer zu, das auf dem Bett mit seinem Smartphone spielte. Er stach mehrmals auf den Mann ein. Dieser versuchte zu fliehen, hatte aber keine Chance. Die Klinge traf ihn am ganzen Körper, gar an der Fusssohle. Das Opfer wurde mit 29 Stich- und Schnittwunden verletzt. Trotz Notoperationen durch drei Ärzteteams verblutet der 38-jährige Mann in der Nacht nach der Tat im Spital in Chur.

Am Prozesstag, 21. Oktober, sagte der Angeklagte vor Gericht, dass er sich nicht im Detail daran erinnern könne, was nach dem ersten Stich passiert sei.

Gemäss Anklageschrift ist der Angeklagte nach der Tat blutverschmiert in Richtung Industriegebiet geflohen. Unterwegs versteckte er die Tatwaffe. Sie wurde später von einem Polizeihund am Bachufer gefunden. Um 11.45 Uhr – keine Viertelstunde nach der Tat – konnte die Polizei den 35-Jährigen festnehmen.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hat der Angeklagte seine Tat «eiskalt geplant» und «mit einem eigens dafür gekauften Messer» konsequent zu Ende geführt. Deshalb habe er sich des Mordes strafbar gemacht. Die Staatsanwaltschaft forderte daher eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren, eine Busse von 500 Franken, einen Landesverweis von 15 Jahren sowie eine Verwahrung.

Der Verteidiger hingegen beantragte eine Verurteilung wegen Totschlags. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.