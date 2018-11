Miteinander reden fördert Verständnis Informationen aus der Gemeinde und ein Podiumsgespräch mit Bäuerinnen und Bauern: Die Versammlung der Zweitwohnungsbesitzer in der Mehrzweckhalle Chuchitobel zeigte die Vielfalt der Landwirtschaft auf. Adi Lippuner

In der Mehrzweckhalle Chuchitobel waren die bereitgestellten Stühle am Freitagabend bis auf den letzten Platz besetzt. Gemäss Gemeinderatsschreiberin Sabrina Lusti hatten sich im Vorfeld 160 Personen angemeldet. Eine der Aktivitäten von «proToggenburg.ch», wie sich der Verein der Zweitwohnungsbesitzer in der Gemeinde Wildhaus-Alt St. Johann nennt, ist die Jahresversammlung. Gemeindepräsident Rolf Züllig informierte, was in der Gemeinde läuft. Zudem gab es ein Podiumsgespräch mit Bäuerinnen und Bauern und einem Experten.

Richard Brander, der im April letzten Jahres gewählte Präsident von «proToggenburg.ch», war erfreut über den Grossaufmarsch. «Das zeigt das Interesse und die Verbundenheit mit der Feriendestination.» Mit dem Podium «Unsichere Zukunft für die Bauernschaft?» wolle der Verein das Verständnis zwischen Einheimischen und Feriengästen fördern, so der Präsident. Und er fügte an: «Aktuell hat der Verein 220 Mitglieder, bei 1200 Zweitwohnungsbesitzern in der Gemeinde besteht noch Luft nach oben».

Vielfältige Betriebe in der Landwirtschaft

Eines gleich vorweg: Egal ob zwischen aktiven Landwirten, der übrigen Bevölkerung und den Feriengästen, «miteinander reden fördert das Verständnis und verhindert, dass Probleme entstehen», brachte Biobauer Köbi Knaus vom Chüeboden in Unterwasser sein Anliegen auf den Punkt. Auch die weiteren Podiumsteilnehmer, Bäuerin Hedy Vetsch, Fastenegg, Corina Schmid, Letzi, Bäuerin und Anbieterin von Eselwanderungen und Bruno Götte, Bauer und Poulet-Mäster, alle aus Wildhaus, betonten, dass ein «Miteinander» auf allen Ebenen wichtig ist. Als Experte war Andreas Widmer, Geschäftsführer des St. Galler Bauernverbands und CVP-Kantonsrat mit auf dem Podium. Peter Hasler, ein engagierter Zweitwohnungsbesitzer, leitete das Gespräch.

Nach der Vorstellungsrunde wurde allen klar, die Landwirtschaft in der Gemeinde ist zwar äusserst vielfältig, setzt aber weitgehend auf das Vorhandene. Dies bedeutet, die Bauern betreiben Milchwirtschaft, ihre Kühe verwerten Gras und produzieren daraus Milch und Fleisch. Köbi Knaus betreibt zudem Ackerbau und die Milch wird in der Hofeigenen Käserei verarbeitet. Bei Corina Schmid stehen Fleischproduktion und die Esel im Zentrum, Bruno und Thomas Götte, sie haben ihren Hof als Betriebsgemeinschaft organisiert, setzen, nebst Milchwirtschaft und Aufzucht, auch auf Poulet-Mast. Für Andreas Widmer ist die Vielfalt der Betriebe typisch für die Schweizerische Landwirtschaft, «es gibt eine riesige Vielfalt, kein Betrieb ist wie der andere».

Zahlreiche Investitionen sind geplant

Rolf Züllig gab Einblick in Zahlen und Fakten der Gemeinde und konnte von einem erfreulichen Rechnungsjahr 2017 berichten. «Gut 1,3 Millionen Franken Ertragsüberschuss ermöglichen der Gemeinde, dass sie finanziell flexibel bleibt.» Allfälligen Begehrlichkeiten wurde mit den geplanten Vorhaben wie der Zentrumsgestaltung in Wildhaus und den Schutzmassnahmen im Bereich Nasenbach und Wildhauser Thur in Unterwasser, begegnet. «Beides sind wichtige Vorhaben, werden aber der Gemeinde finanziell einiges abverlangen,» so Rolf Züllig.

Bezüglich Raumplanung und Auszonung war zu erfahren, dass dies unumgänglich sei und deshalb von der Gemeinde vorangetrieben werde. «Alle Grundeigentümer werden rechtzeitig informiert, ob sie davon betroffen sind», versprach Züllig.