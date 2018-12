Wildhaus: Ziel ist ein Skibetrieb am Wochenende Wenn es optimal läuft, kann am Wochenende auch im Obertoggenburg der Skibetrieb aufgenommen werden. Das Ziel ist allerdings recht ehrgeizig. Katharina Rutz

So winterlich zeigte sich gestern das Oberdorf in Wildhaus. (Bild: PD)

Endlich Schnee. Zwar hat es nicht ganz bis ins Tal gereicht, doch in den Bergen gab es sicherlich die angekündigten 100 Zentimeter Neuschnee, würde man meinen. Leider nicht ganz. «Der Schneefall fiel nicht ganz so ergiebig aus wie vorhergesagt», heisst es sowohl in den Flumserbergen als auch in Wildhaus.

Während die Bergbahnen Flumserberg AG am ersten Dezemberwochenende bereits den Betrieb aufnehmen konnten, starten die Pizolbahnen AG heute mit dem Kinderskikurs und der Gondelbahn in Bad Ragaz. Auch in Wildhaus hofft man am 15. Dezember – wie im Voraus angekündigt – den täglichen Betrieb aufnehmen zu können. «Wir setzen alles daran», sagt Jürg Schustereit, Leiter Marketing der Bergbahnen Wildhaus AG. Die Wettervorhersage dieser Woche lässt hoffen, dass zusätzlich zum Neuschnee einiges an Kunstschnee erzeugt werden kann. Ohne technische Beschneiung wäre noch kein Saisonstart in Sicht.