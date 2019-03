Mit «Stängeli» in die Playoffs In seiner zweiten 2.-Liga-Saison hat der UHC Rangers Grabs-Werdenberg den nächsten Schritt getan. Mit dem dritten Schlussrang darf das Team nun sogar die Aufstiegsspiele bestreiten. Robert Kucera

Grund zum Jubeln: Das 2.-Liga-Team des UHC Rangers Grabs-Werdenberg feiert die Qualifikation für die Aufstiegs-Playoffs. (Bild: Robert Kucera)

Die 29. Minute der 2.-Liga-Partie zwischen dem STV Berg und dem UHC Rangers Grabs-Werdenberg veränderte das gesamte Spiel und stellte die vergangenen Ereignisse in den Schatten.

Strammer Schuss war wegweisend

In der eigenen Spielhälfte schnappte sich Rangers-Verteidiger Samuel Altherr den Ball und stürmte nach vorne. Er umspielte dabei zwar gekonnt einen gegnerischen Akteur – doch um ein Haar ging der Ball verloren. Dieser hüpfte bedrohlich auf und ab.

Doch den ehemaligen NLB-Spieler liess die feine Technik in dieser Szene nicht im Stich. Er wurde Herr der Lage, lief noch einige Meter mit dem Ball am Stock weiter und drückte schliesslich ab. Sein strammer Schuss passte haargenau, die Rangers gingen mit 4:2 in Führung.

Skorerqualität als wichtiges Attribut

Dass dies ein wegweisendes Tor sein würde, ahnte kurz vor Spielmitte noch niemand. Doch diese Szene zeigte zwei Sachen auf: Grabs war punkto Technik dem Gegner überlegen und die Rangers besitzen zwei wichtige Attribute eines Spitzenteams: Skorerqualitäten im entscheidenden Moment und das Reagieren auf Rückschläge. 46 Sekunden zuvor verkürzte Berg auf 3:2, was nicht überraschte.

Die Thurgauer waren trotz Zwei-Tore-Rückstands nach einem Drittel keineswegs die schlechtere Mannschaft. Doch die Gäste aus dem Werdenberg waren vor dem Tor eine Spur kaltschnäuziger.

Jeweils fünf Tore im zweiten und dritten Drittel

Von diesem Nackenschlag kurz nach dem Anschlusstreffer erholte sich der Gastgeber aber nicht mehr. Auf der anderen Seite spielte sich Grabs förmlich in einen Rausch. 5:05 Minuten nach Altherrs 4:2 hiess es 7:2, nach 40 Minuten führten die Gäste 8:2.

Duplizität der Ereignisse dann im Schlussabschnitt: Berg verkürzte auf 8:3 und hatte kurz darauf mit einem Lattentreffer Pech. Da wurde es den Werdenbergern dann doch zu bunt. Die Gäste erhöhten das Tempo und es wurde wieder Unihockey gespielt. Die Folge: fünf weitere Tore zum 13:3-Sieg über Berg. Zehn verschiedene Spieler trafen für die Rangers.

Die Grabser gewannen mehr als nur ein Spiel und drei Punkte. Mit diesem Erfolg sicherten sie sich den dritten Schlussrang, gleichbedeutend mit der Playoff-Qualifikation, da der Tabellenerste UHC Sarganserland II nicht daran teilnehmen darf (erste Mannschaft in der NLB).

Zu wenig Durchschlagskraft für ein Spitzenteam

«Grundsätzlich können wir zufrieden sein», zieht Samuel Altherr das Fazit nach 18 Runden. «Wir haben gute Leistungen gezeigt, auch gegen die Spitzenteams.» Als Spitzenteam würde er die Rangers aber noch nicht bezeichnen. «In den entscheidenden Spielen hatten wir zu wenig Durchschlagskraft.»

Nur vier Punkte holte Grabs gegen das Trio Sarganserland II, Laupen ZH und Appenzell. Den dritten Platz möglich gemacht hat aber die grössere Konstanz über die gesamte Saison. Letztes Jahr waren die Rangers Fünfte, holten gegen die Team der unteren Tabellenhälfte 21 von 30 möglichen Punkten. Nun sind es deren 27.

«Ich denke, die Playoffs wären verdienter gewesen, wenn wir noch ein oder zwei Spiele mehr gewonnen hätten»

lässt sich Altherr noch nicht von der Playoff-Euphorie anstecken. Der Routinier hält fest: «Dass wir die Playoffs erreichten haben, ist eine glückliche Fügung.»

Doch wie jeder Ranger freut er sich auf zwei oder sogar drei Spiele gegen ein Spitzenteam. «Für die jungen Spieler und für die Ur-Grabser ist dies etwas Spezielles.» Über die 1. Liga machte er sich aber keine Gedanken.

«Wir treffen auf einen Gruppenersten, die Favoritenrolle ist klar verteilt», sagt Altherr. «Doch jetzt sind wir dabei, wir machen das Beste daraus.» Am nächsten und übernächsten Wochenende trifft Grabs-Werdenberg auf die Glattal Falcons.