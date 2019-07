Wie beeinträchtigte Kinder dank Shetlandponys Wörter lernen Kinder der Heilpädagogischen Schule Trübbach besuchten während eines Projekts sechs Mal einen Bauernhof mit Pferden, Kühen und Hunden in Sargans. Patricia Hobi

Mitten im Futterstand: Die Kinder geniessen die Zeit mit den Pferden.

Der Bauernhof der Familie Anrig steht in der Sarganser Rheinau, dort wo es nicht mehr viele Häuser hat und die Tiere umringt sind von Wiesen und Bäumen. Das Wetter an diesem Freitagnachmittag ist sommerlich schön, der Wind ist peitschend und stark. Bäuerin Daniela Anrig, ihr Mann Stefan und Tochter Elin stehen auf dem Hof und warten auf ihre Gäste. Im Rahmen einer Projektarbeit der Lehrperson Rita Good besuchen fünf Kinder der Heilpädagogischen Schule Trübbach (HPS) mit ihr den Bauernhof. Freudig steigen sie aus dem Auto. Die fünf- und sechsjährigen Kinder scheinen zu wissen, was sie bei Anrigs erwartet.

Die Familie Anrig.

Die Familie führt den Bauernhof seit über zehn Jahren. Daniela Anrig hat kürzlich ein Praktikum bei der HPS gemacht, dort Good kennengelernt und gemeinsam ist ihnen die Idee gekommen, die sie die letzten Wochen umgesetzt haben: Den Kindern mit Besuchen auf dem Bauernhof die Tier- und Umwelt praktisch näherzubringen. Insgesamt an sechs Nachmittagen hat sich die Kindergartenklasse intensiv mit je einem Tier auseinandergesetzt. Heute findet der letzte Besuch statt, der ganz im Zeichen einer grossen Repetition der verschiedenen Tierarten steht.

Lernen durch Begegnungen mit verschiedenen Tieren

Die erste Station ist bei den zwei Hunden. Einige Kinder streicheln den beiden Vierbeinern über das dunkle Fell, andere schauen aus der Nähe zu. Wie Betreuerin Good berichtet, gibt es Kinder, die anhand der Besuche auf dem Bauernhof ihre Berührungsängste überwunden haben. Haben sie anfangs eine Weile gebraucht, um sich auf das Tier einzulassen, geht es nun bereits viel schneller. Nach den Streicheleinheiten geht es weiter zu den beiden Shetlandponys, die eine angenehme Fellpflege erwarten. Behutsam fahren die Kinder mit der Bürste durch das Fell. Daniela Anrig erklärt noch einmal, dass man immer in weitem Bogen um das Pony herumgehen soll.

Die Kinder pflegen die Ponys mit Hingabe. (Bilder: Patricia Hobi)

Die kleinen Hofbesucherinnen und -besucher sind beeinträchtigt und hinken in ihrer Entwicklung hinterher. «Anhand der Hoftiere möchten wir ihnen zeigen, wie die Welt funktioniert und mit ihnen am Wortschatz arbeiten», erklärt Anrig. Denn oft haben die Kinder im sprachlichen Bereich Mühe. «Muss man einem ‹normalen› Kind einen Begriff rund 50 Mal sagen, dauert dies bei einem beeinträchtigten Kind vielleicht um ein Vielfaches länger», erklärt Good. Wie sie weiter berichtet, können Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen beim Umgang mit den Tieren besser ruhig sein, da sie sich auf das Tier und ihre Aufgabe konzentrieren.

Wörter repetieren: Rücken, Fell, Hufe, Schweif

Auch bei den Ponys werden fleissig Wörter repetiert: «Was ist das?», fragt Daniela Anrig und zeigt auf ein Körperteil des Ponys. «Rücken», antwortet ein Kind. «Und das?» «Fell». «Wie viele Beine hat ein Pony?» «Vier». Und auch wenn nicht gar alles richtig beantwortet wird: Die Besuche haben sich gelohnt und die Kinder eine Menge gelernt. Beim anschliessenden Spaziergang hält ein Junge das Pony an der Leine und widmet sich seiner Aufgabe, das Pony nicht loszulassen und auf es aufzupassen.

Das Projekt ist gleichzeitig eine Vision

Das Projekt mit den Kindern der HPS ist für die Anrigs gleichzeitig eine Vision. Stefan Anrig hat lange als Jugendarbeiter gewirkt und befindet sich aktuell in einer Ausbildung im Bereich tiergestützte Arbeit. In dieser lernt er, wie ein Tier die Entwicklung des Menschen fördern kann.

Er und seine Frau können es sich vorstellen, in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit und Institutionen Besuche auf dem Hof in grösserem Rahmen anzubieten, um Kindern die Tiere und Landwirtschaft näherzubringen. Dabei steht das Tierwohl bei ihnen an erster Stelle, wie Anrig betont.

Nach dem Ponyspaziergang folgt ein Abstecher zu den grossen Verwandten, den Pferden. Die Kinder dürfen in den Futterstand, der voller Heu ist, und scheuen sich nicht, den Pferden gleich selber das Heu zu füttern. Anrigs haben für die kleinen Besucher vor der Verabschiedung eine Überraschung bereit: Sie haben junge Hasen als neue Hofbewohner. Neugierig stehen die Kindergärtler vor dem Hasenstall und beobachten die flauschigen Tiere. Zu gerne möchten sie eines davon halten, doch das erlauben Anrigs (noch) nicht, da es für die kleinen Tiere ein zu grosser Stress wäre. Nach einem kurzen Austoben auf dem Spielplatz machen sich die Kinder auf den Nachhauseweg und haben vor allem eins: Viel gelernt und viele neue Eindrücke gewonnen.