Golf Flumserberg Ladies Open auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg: Mit Konstanz zum ersten Profiturnier-Sieg Während des gesamten Turniers war die Amateurin Lauren Holmey (Niederlande) in den Spitzenpositionen präsent und gewinnt verdient. Rückblick auf ein höchst spannendes Turnier.

Die Nummer eins der Flumserberg Ladies Open: Lauren Holmey aus den Niederlanden siegt mit acht Schlägen unter Par. Sarah Uebelhart. Bild: Robert Kucera

Die mit grosser Spannung erwartete finale Runde der Flumserberg Ladies Open auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg hielt, was sie versprochen hat. Von Beginn setzten die Verfolgerinnen die besten Spielerinnen nach zwei Tagen unter Druck. Prompt kam es immer wieder zu Führungswechseln, die Ausgangslage um den Sieg war lange Zeit völlig offen.

Auffallend war, wie es bei den Spielerinnen betreffend Tagesform auf und ab ging. Die erfrischende Konstante war Lauren Holmey aus den Niederlanden. Vom ersten Tag weg war sie Teil der Spitzengruppe und gewann schliesslich das Turnier.

14 Löcher lang nur Par gespielt

Nervosität kam bei ihr am Finaltag nie auf, versichert die 19-Jährige, welche zwar für die Nie­derlande startet, aber in Paris wohnhaft ist. Nur beim letzten Schlag des Tages reagierte der Körper auf die sportlichen Geschehnisse: «Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug.» Souverän schaffte sie das Par auf Loch 18, was den Sieg bedeutet. «Dies ist der grösste Erfolg meiner Karriere», freut sich die Niederländerin entsprechend und ergänzt: «Es fühlt sich gross- artig an.»

Die Nummer eins der Flumserberg Ladies Open: Lauren Holmey aus den Niederlanden siegt mit acht Schlägen unter Par. Sarah Uebelhart. Bild: Robert Kucera

Ein Schlüssel zum Erfolg war die tiefe Fehlerquote respektive beging sie am gesamten Finaltag keinen einzigen Bogey. Während es bei der Konkurrenz auf und ab ging, blieb Lauren Holmey stundenlang auf ihren sechs Schlägen unter Par der ersten zwei Wettkampftage stehen. 14 Löcher lang spielte sie am Samstag Par.

Gerade rechtzeitig gelang das erste Birdie auf Loch 15. Denn die Deutsche Patricia Isabel Schmidt hat ihre Runde kurz zuvor mit sechs Schlägen unter Par beendet, was die beste gespielte Runde der gesamten Flumserberg Ladies Open 2022 bedeutete, und sie im Gesamtscore mit sieben Schlägen unter Par nun einen Schlag vor Holmey in Führung lag.

Mit dem Birdie von Loch 15 glich die Niederländerin das Geschehen aus, mit einem weiteren Birdie bei Loch 16 übernahm Lauren Holmey die alleinige Führung, welche sie nicht mehr abgab.

Zwei Zentimeter, die nicht mehr ins Gewicht fielen

Dass sie am Ende um den Sieg spielen würde, hat sie jedoch während des gesamten Finaltages aufgrund ihres Par-Spiels höchstens geahnt. «Erst als ich beim letzten Loch aufs Green ging, dachte ich daran, das Scoreboard zu checken», erzählt Holmey. Dabei hatte sie bereits Minuten vorher ein flaues Gefühl, dass sie soeben den Sieg verschenkt habe. Denn statt am 17. Loch das dritte Birdie in Folge zu machen, blieb ihr Ball zwei Zentimeter vor dem Loch stehen. «Da dachte ich kurz: Das könnte das verpasste Birdie sein, welches den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmacht.»

Doch die Angst erwies sich als unbegründet. Ausserdem hatte Laura Holmey rasch den Fokus wieder auf ihren Game-Plan gerichtet. Das sichere Spiel mit viel Geduld trug letztlich Früchte.

Sarah Uebelhart ist extrem zufrieden

Einen kurzen Moment durfte sich auch die beste Schweizerin, Sarah Uebelhart, eine Platzierung unter den Allerbesten ausrechnen. Die Amateurin vom Golfclub Ennetsee startet fulminant mit drei Birdies auf den ersten sechs Löchern in den Finaltag und lag nach zwölf Löchern mit vier Birdies und einem Gesamtskore von vier Schlägen unter Par unter den ersten zehn. Doch auf den letzten sechs Löchern funktionierte das Spiel der 16-jährigen Amateurin nicht mehr so gut. Mit drei Pars und drei Bogeys rutschte sie in der Rangliste noch ein paar Posi­tionen nach hinten. Mit einem Schlag unter Par erreichte sie Platz 19.

Doch das kümmert das Golf-Talent nicht. «Ich bin ex­trem zufrieden. Es war mein bestes Turnier in dieser Saison», hält Uebelhart fest. Besonders mit ihren Abschlägen und Putts war sie über alle drei Wettkampftage gesehen zufrieden. Dass sie die beste Schweizerin an einem Heimturnier ist, bedeutet ihr sehr viel. «Das ist extrem cool.» Zumal sie im Vorfeld der Flumserberg Ladies Open niemals ein solches Resultat erwartet hätte und dass sie mit Profis mitzuhalten vermag.

Ein inspirierendes Heimturnier in Gams

Das Heimturnier auf dem Golfplatz Gams-Werdenberg ist der ideale Wettkampfort für die jungen Schweizer Talente. Uebelhart sagt. «Es ist eine mega coole Erfahrung. Vor allem sieht man, dass auch Profis Fehler machen.»

Zu beobachten, wie sich die arrivierten Spielerinnen selbst aus dem hohen Gras zu retten vermögen, ist für die Innerschweizerin «extrem inspirierend» und hat ihr gezeigt, dass man auch mit schlechteren Schlägen gut skoren kann.