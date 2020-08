Mit Humor und Schalk Corona ausgeblendet: Der Berner Slampoet Christoph Simon ist in der Alten Mühle Gams aufgetreten

«Es ist mutig von euch die Saison trotz Corona zu eröffnen.» Mit diesen Worten startete Christoph Simon am vergangenen Samstag in den Abend in der alten Mühle Gams.