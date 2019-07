Selbstgebautes Flugzeug hebt mit «Döschwo-Motor» ab Peter Fässler und Andreas Zogg haben eigenhändig ein Flugzeug gebaut. Anlässlich des 100. Fluges haben die beiden Werdenberger es mit einer Feier eingeweiht.

Peter Fässler (links) und Andreas Zogg (im Flugzeug) weihten ihr selbstgebautes Flugzeug ein.Bild: PD

Am vergangenen Mittwochabend wurde mit einer kleinen Feier auf dem Flugplatz Bad Ragaz das selbstgebaute Flugzeug von Peter Fässler aus Grabs und Andreas Zogg aus Oberschan eingeweiht. Sie feierten nicht den Erstflug, sondern den hundertsten.

Obwohl zahlreiche Leute, die vom Bauprojekt wussten, gerne als Zuschauer dem erstmaligen Abheben des ULF-2 beigewohnt hätten, wollten die beiden Erbauer damals unter sich sein. Auch wenn der Bau sehr sorgfältig ausgeführt und von einem Prüfer abgenommen ist, erfordert der erste Start besondere Konzentration. Nicht zuletzt, weil keiner der beiden Erbauer je mit diesem Flugzeugmuster geflogen war.

Beim Erstflug Manöver für die Landung ausprobiert

Im Juni 2018 hob der Einsitzer mit Andreas Zogg am Steuer zu den ersten Flügen ab. Wie auf Schienen stieg das Flugzeug, ein ULF-2, empor und in guter Höhe konnten verschiedene Manöver wie langsamer und schneller Flug, enges Kreisen und die Luftbremsen, die für die anschliessende Landung wichtig sind, ausprobiert werden. Die erste Landung gelangt auf Anhieb und so folgten schnell ein paar weitere Flüge. Der ULF-2 ist ein ganz in Holz gebautes, einsitziges Motorsegelflugzeug, welches von einem Citroen-Visa-Motor, also in etwa einem Döschwo-Automotor, angetrieben wird.

In der Regel wird mit laufendem Motor geflogen, als Motorsegler darf der Motor aber auch abgestellt werden, um wie ein Segelflugzeug zu gleiten. Der Motor leistet 33 PS und verbraucht bei einer Reisegeschwindigkeit von 115 km/h etwa fünf Liter Autobenzin pro Stunde. Eine Tankfüllung reicht für gut fünf Flugstunden. Das Skelett des Flugzeugs besteht aus Kiefernleisten und Birkensperrholz. Dieses wird am Schluss mit einer Folie bespannt.

Flugzeug wird im In- und Ausland unterwegs sein

An der Feier erklärte Peter Fässler den Bau anhand von Plänen, verschiedenem Material und einem kleinen Experiment anschaulich. Die rund 50 Anwesenden staunten nicht schlecht, als auch die stärksten Männer einen schmalen Streifen des Bespannmaterials nicht zerreissen konnten. Bedenken, ob diese Folie denn auch die Belastungen aushalten kann, wurden danach keine mehr angemeldet.

Nebst Flugvorführungen, Erklärungen, und Episoden kam auch der gemütliche Teil nicht zu kurz. Die Zwei-Länder Musikanten spielten feine Unterhaltungsmusik. Das Flugzeug ist nun würdig eingeweiht und wird weiterhin fleissig im In- und Ausland unterwegs sein.