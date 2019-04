In Buchs wird die Migros-Erneuerung gefeiert In den komplett erneuerten Migros-Fachmärkten SportXX und Do it + Garden ist mit dem Micasa Home Boutique ein Segment mit vielen Neuigkeiten hinzugekommen. Der Umbauabschluss wird bis Samstag gefeiert. Hansruedi Rohrer

Urs Mühlbauer, Fachmarktleiter Do it + Garden und Micasa Home, freut sich über die Aufwertung des Gartencenters. (Bilder: Hansruedi Rohrer)

Es gibt viel Neues in den umgebauten Fachmärkten der Migros an der Churerstrasse 5 zu entdecken. So findet sich im SportXX neu ein Outdoor-Shop. Dort finden Wanderer, Kletterer, Familien, aber auch ambitionierte Trekking- und Reisekunden, eine grosse Palette an Bekleidungen, Schuhen und Zubehör für jede Jahreszeit. Die Ladengestaltung ist dabei offen und übersichtlich. Damit kann sich die Kundschaft künftig noch besser orientieren.

Bereits am 28. Februar konnte die Modernisierung des Do it + Garden Migros abgeschlossen werden. Bei der Buchser Kundschaft erfreute sich bis anhin das Gartencenter grosser Beliebtheit. Dieses erfuhr im Zuge des Umbaus eine weitere Aufwertung. Im völlig umgestalteten Do it-Bereich wurde auch das Sortiment an Lampen und Leuchten ausgebaut.

Micasa Home Boutique ist neu in der Migros Buchs

Mit Micasa home hält ein neues Modul im Buchser Fachmarkt Einzug. Diese Boutique bietet auf rund 450 Quadratmetern ein umfangreiches, schön angeordnetes Sortiment an Heimtextilien, wie Kissen, Decken und Bezügen, aber auch vielfältige Inspirationen für das Gestalten und Dekorieren der eigenen vier Wände. Neue Bodenbeläge, allgemein eine übersichtliche Warenpräsentation und die modernisierte LED-Beleuchtung sorgen in den Märkten für ein angenehmes Einkaufserlebnis. Kundinnen und Kunden werden kompetent beraten. Ein Konfigurator macht sogar eine Visualisierung beim Möbelkauf im Raum möglich.

Martin Weber, Fachmarktleiter SportXX, zeigt einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Outdoor-Bereich.

Von heute Donnerstag, bis Samstag, 6. April, wird für die Kundschaft zur Feier der Modernisierung allerlei geboten. So stehen unter anderem Gewinnspiele, Sonderangebote, Rabatte sowie Bratwürste vom Grill samt Getränk zu verbilligtem Preis im Eröffnungsangebot.