Mels/Buchs: Mutmasslicher Spendenbetrüger festgenommen Am Dienstag, 9.Juli, kurz nach 11.45 Uhr hat die Kantonspolizei St.Gallen im Einkaufszentrum an der Grossfeldstrasse in Mels einen 34-jährigen Rumänen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mittels gefälschtem Spendenformular Betrüge begangen zu haben. Zuvor dürfte er einer Frau in Buchs bereits Geld gestohlen haben.

Schweizweit, aber auch europaweit versuchen die Spendenbetrüger mit der gleichen Masche auf betrügerische Art an Geld zu kommen. (Bild: Polizeiinspektion Schwerin)

(wo) Kurz nach 11 Uhr erschien am Dienstag eine Frau bei der Polizeistation Buchs. Sie gab an, zuvor an der Churerstrasse von einem Mann angesprochen worden zu sein.

Betrügerisches Angebot, das Geld zu wechseln

Er gab an, Geld für eine Hilfsorganisation zu sammeln. Dazu benutzte er ein gefälschtes Spendenformular.

Die Frau hatte sich bereit erklärt etwas zu spenden, hatte jedoch nicht das passende Geld im Portemonnaie. Daraufhin bot der Mann an, das Geld in der Migros zu wechseln und verschwand damit.

Spendeneintreiber ist in Ausschaffungshaft

Kurz nach 11.45 Uhr konnte dann eine zivile Polizeipatrouille einen Mann in Mels beobachten, wie er mit einem Spendenformular, das er auf einem sogenannten Klemmbrett befestigt hatte, Personen ansprach. Er wurde festgenommen.

Im Zuge der Abklärungen stellte sich heraus, dass es sich um denselben Spendeneintreiber wie in Buchs handeln dürfte. Der in Frankreich wohnhafte Rumäne wurde von der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen in einem Schnellverfahren verurteilt und befindet sich nun in Ausschaffungshaft.

Vor allem im Sommer auf gemeiner Spendentour

Die falschen Spendeneintreiber versuchen mit ihrer Masche vor allem in den warmen Monaten auf betrügerische Art an Geld zu kommen. Das ist nicht nur in der W&O-Region, sondern schweizweit und auch europaweit der Fall.

Ihre Spenenformulare sind fallweise amateurhaft gestaltet, teilweise aber auch mit Kopien der Logos von offiziellen Organisationen versehen, um die Formulare möglichst echt ausstehen zu lassen.

Die konkreten Tipps der Kantonspolizei

Die Kantonspolizei St.Gallen mahnt zur Vorsicht bei Spendensammlungen von nicht etablierten Institutionen. Sie gibt dazu konkrete Tipps: