Mels Tag der offenen Tür beim Polizeistützpunkt in Mels - über 6’000 Besuchende vor Ort Am Sonntag fand in Mels der Tag der offenen Tür der Kantonspolizei St.Gallen und des Nationalstrassenunterhalts GEVI beim Polizeistützpunkt statt. Über 6'000 Besuchende haben einen Einblick in die Organisationen erhalten.

Nach drei Jahren Corona-Pause gab es dieses Jahr erstmals wieder den Tag der offenen Tür beim Polizeistützpunkt in Mels. Bild: Kapo SG

Am Sonntag haben über 6'000 Besuchende am Tag der offenen Türen teilgenommen und den Polizeistützpunkt der Kantonspolizei St.Gallen und des Nationalstrassenunterhalts GEVI in Mels besichtigt. Dies teilt die Kantonspolizei in einem Schreiben mit.

Nachdem Corona in den letzten Jahren einer Durchführung eines Tag der offenen Tür einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist die Wiederdurchführung dieser Veranstaltung gemäss Mitteilung umso erfreulicher verlaufen. Die offenen Türen haben denn auch über 6’000 Interessierte durchschritten. Dahinter zeigten sich die Gastgeberorganisationen mit ihren Einsatzmaterialien und ihren verschiedenen Abteilungen, heisst es weiter. So hätten Besuchende in einer Hebebühne das Werkhofgelände von oben betrachten können, während die Polizeimusik St.Gallen für Unterhaltung sorgte oder die Interventionseinheit in einer Vorführung Spannung und Action zeigte. Bei der Vorführung eines Vermisstenfalls wurde das Zusammenspiel zwischen den Polizeipatrouillen, der Notrufzentrale, den Drohnen und den Polizeihunden demonstriert.

Für Kinder habe es bei dem Sommerwetter Abkühlung gegeben - sie durften mit den Polizeitauchern abtauchen. Es gab zudem einen E-Bike-Parcours, eine Kletterwand der Alpinen Einsatzgruppe sowie konnten sich Besuchende ein Blitzer-Foto aus einer semistationären Messanlage schiessen lassen. Ein weiteres Highlight sei der Besuch des Polizeihelikopters der Kantonspolizei Zürich gewesen. (kapo/vit)