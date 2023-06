Mels Rennvelofahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit abbiegendem Auto Am Donnerstagvormittag ist es auf der Ragazerstrasse in Mels zu einem Zusammenprall zwischen einem Rennvelo und einem Auto gekommen. Ein 44-jähriger Rennvelofahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Der Rennvelofahrer wurde beim Unfall verletzt. Bild: Kapo SG

Eine 61-jährige Frau fuhr am Donnerstag um 10.10 Uhr mit ihrem Auto von Sargans in Richtung Bad Ragaz. Dort bremste sie ihr Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab und bog anschliessend links in eine Hofeinfahrt ein. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Rennvelo von Bad Ragaz in Richtung Sargans. In der Folge kam es zum Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Der Rennvelofahrer stürzte und kam im Wiesland zu Liegen. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 8’000 Franken. (kapo/chs)