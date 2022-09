Mels Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos – alkoholisierter Fahrer flüchtete von der Unfallstelle In Mels ist es am Montag zu einer Auffahrkollision gekommen. Der 46-jährige Unfallverursacher wurde von der Polizei als fahrunfähig eingestuft. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Symbolbild: Kapo SG

Am Montagnachmittag ist es auf der Juxtrasse in Mels zu einer Auffahrkollision mit zwei beteiligten Autos gekommen. Ein 52-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto vom Pizolpark in Richtung Sargans. Beim Lichtsignal an der Kreuzung Juxstrasse/Werkhofstrasse bremste er sein Auto ab.

Gleichzeitig war ein 46-jähriger Mann mit seinem Auto in die gleiche Richtung unterwegs. Er übersah das stillstehende Auto und kollidierte mit dem Fahrzeug des 52-Jährigen. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursachende weiter.

Die Polizei traf denn Mann jedoch kurze Zeit später zu Hause an. Laut Medienmitteilung zeigte die durchgeführte Atemalkoholmessung einen positiven Wert an. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. (kapo/nat)