Melodic-Metal-Band mit regionaler Beteiligung feiert Erfolge Die Melodic-Metal-Band Miracle Flair mit Nicole Hartmann und Daniel Maurizi ist in ganz Europa unterwegs. Beide unterrichten an der Musikschule Werdenberg. Jerry Gadient

Sie sind als Miracle Flair in ganz Europa unterwegs: (von links) Daniel Maurizi, Nicole Hartmann und Chris Deml. (Bild: PD)

Es gibt in der Rock- und Popmusik gerade mal drei Musikformationen mit Wurzeln im Sarganserland und einer internationalen Ausstrahlung: Michael Sele mit seinen The Beauty of Gemina, den Melser Blueser Andy Egert und Miracle Flair um die Sarganser Sängerin Nicole Hartmann und den Buchser Gitarristen Daniel Maurizi.

29 Konzerte in 13 Ländern gespielt

International, das ist das Stichwort für die Aktivitäten der Band im letzten Jahr. Miracle Flair waren zusammen mit der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band Dark Tranquillity und der deutschen Symphonic-Metal-Band Equilibrium auf fünfwöchiger Europatournee mit 29 Konzerten in 13 Ländern. «Das war eine tolle Erfahrung, wir haben extrem viel gelernt», schwärmt Nicole Hartmann mit einem Leuchten in den Augen von dieser Tournee. «Ich war voll in meiner Welt», ergänzt die Vollblut-Musikerin aus Sargans.

Interessant sei gewesen, wie unterschiedlich das Publikum auf das eigentlich gleiche Programm reagiert habe, «ich liebe das, das macht es lebendig». Als Band habe man sich steigern, neue Sachen ausprobieren und über sich hinaus wachsen können. Mit dem ganzen Team und den Musikern der anderen Bands habe man sich sehr gut verstanden. Beeindruckend auch, wie die schon seit 1989 bestehenden Dark Tranquility mit immer noch sehr grosser Freude auf der Bühne stehe, «da kann man etwas mitnehmen».

"Ich liebe das. Das macht es lebendig"

Als Headliner mit verschiedenen Vorbands waren Miracle Flair dann gegen Ende Jahr zwei Wochen auf einer Russlandtournee. Interessant sei hier gewesen, wie die Leute an den Konzerten zum Teil voll abgingen und völlig ausflippten, sich nach den Konzerten jedoch eher scheu und ­zurückhaltend verhielten. Hartmann erwähnt auch die Sprach- und Schriftbarriere, «doch wenn es um Musik geht, ist das egal». Die Leute seien jedoch dankbar gewesen, zumal man in eher kleineren Orten auftrat: «Wir haben viele nette Leute getroffen».

Dieses Jahr ist nun punkto Konzerte eher Ruhe bei Miracle Flair. Denn man arbeitet an dem nicht nur von der Fachpresse hochgelobten Nachfolger der 2006er-CD «Angels Cast Shadow». In welche Richtung wird das neue Werk gehen? «Es bleibt nach wie vor Melodic Metal», hält Nicole Hartmann fest, dass man an der Band-DNA festhält. Doch man bringe mehr progressive Einflüsse ein, mehr rhythmische Wechsel in den Songs, «doch die Melodien bleiben uns wichtig», zumal sie sich zusammen mit Daniel Maurizi wie bisher das Songwriting teilt. Die Band, die für die Konzerte Gastmusiker beizieht, hat übrigens mit dem Münchner Bassisten Chris Deml seit einem Jahr ein weiteres festes Mitglied.



Für Unterstützer gibt es verschiedene Goodies

Auf was Miracle Flair wieder höchsten Wert legen, ist eine professionelle Produktion, «um mit den grösseren und bekannteren Bands mithalten zu können». Das bedingt viele Tage im Studio und entsprechend hohe Kosten. Zwar hat man wie schon bei «Angels Cast Shadow» das deutsche Metal-Musiclabel Massacre Records im Rücken, dieses wird sich dann um die Promo und den Vertrieb kümmern.

Doch die Produktion – wieder mit der Musiker- und Produzentenlegende Tommy Vetterli zusammen – müssen Miracle Flair selbst finanzieren, «ein Label finanziert nur noch höchst selten die Aufnahmen». Deshalb hat man erstmals ein Crowdfunding-Projekt auf wemakeit.com für eine Teilfinanzierung der CD gestartet. Mit diesem kann man unter anderem die CD vorbestellen, sich ein Treffen mit den Musikern oder gar ein Accoustic-Trio-Konzert sichern.