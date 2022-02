Sargans Melancholie und sonore Klänge: Der Sarganser Musiker Michael Sele veröffentlicht Digitalalbum Der in Sargans wohnhafte und in Trübbach aufgewachsene Michael Sele, Kopf der weltweit erfolgreichen Dark- Wave-Formation The Beauty of Gemina, hat am letzten Freitag die digitale Version seines limitierten Vinylalbums veröffentlicht, quasi als Startschuss ins 15-Jahr-Jubiläum der Band.

Aussergewöhnliche und intime Atmosphäre: Michael Sele während den Aufnahmen im Little-Big-Beat-Studio in Eschen.

Eingespielt wurde das Werk im Little-Big-Beat-Studio in Eschen, das vom international tätigen Produzenten Manfred «Little» Konzett betrieben wird. Das Studio verfügt über alles, was die Herzen von Profimusikern höher schlagen lässt, nämlich nicht nur Technik, sondern auch ein hohes Mass an Atmosphäre und Gemütlichkeit.

Nicht umsonst haben Popgrössen wie Keziah Jones, Schlagzeuglegende Simon Philipps oder die Singer-Songwriterin Elise Trouw bereits den Weg nach Liechtenstein gefunden.

Raumfüllende Intimität einer Dezembernacht

«Die Intimität in jener magischen Dezembernacht ist noch immer in meinen Gedanken. Es war eine einzigartige Erfahrung», so Michael Sele. Die Aufnahme des Albums wurde damals weltweit als Livesession gestreamt.

Für die Aufnahme wurden einzig eine Akustikgitarre, eine E-Gitarre und ein Steinway-Piano verwendet, gepaart mit der sonoren, poetisch tiefen und melancholischen Stimme von Michael Sele.

The Beauty of Gemina hat in den letzten 15 Jahren mehr als 250 Konzerte in 25 Ländern auf die Bühne gebracht und mehrere Alben produziert. Im deutschsprachigen Raum wird die Band in der Szene als Livenummer und auf Titelseiten von Musikmagazinen gefeiert. Ihre Community umfasst aber auch viele Fans im restlichen Europa und darüber hinaus vor allem in Zentral- und Südamerika, wo die Musiker schon mehrmals aufgetreten sind.

Am 7. Mai feiert Michael Sele mit seiner Band eine grosse Jubiläumsparty mit einem Konzert im Club X-Tra in Zürich, im August und September stehen zahlreiche Auftritte in Deutschland an.

Michael Sele freut sich darauf ganz besonders, nachdem während der Pandemie fast alle Konzerte abgesagt werden mussten. (ab)