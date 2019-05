Janine Dieffenbacher: «Mit dem Atelier wurde mein Traum wahr»

Die gelernte Floristin Janine Dieffenbacher aus Grabs betreibt in ihrer Freizeit das «Atelier Ideen-Zauber» mitten in Grabs. Andrea Müntener-Zehnder hat die 38-Jährige in ihrem kreativen Reich besucht.