«Anna Göldi» in der Region aufzuführen, war ein Traum der Saxer Regisseurin Elena Colaianni Zum dritten Mal führt Elena Colaianni aus Sax bei der Freilichtbühne Rüthi Regie. Um die 100 Personen folgen ihren Anweisungen. Etliche Stunden investierte sie nebst den Proben auf dem Platz in organisatorische Aufgaben. Nun ist sie und das ganze Team auf der Zielgeraden.

Elena Colaianni (links) führt zusammen mit Ivana Eggenberger (rechts) Regie beim Stück «Anna Göldi». Bild: Robin Egloff

Die Saxerin Elena Colaianni wurde bereits einige Male als Schauspielerin und Regisseurin im Werdenberger Kleintheater Fabriggli Buchs und bei der Freilichtbühne Rüthi verpflichtet. Dort war sie zusammen mit Simona Specker die Co-Regisseurin bei den «Schwabenkindern» und dem «Fährmann». Nun führt sie mit Ivana Eggenberger – die ebenfalls aus dem Werdenberg stammt – Regie bei der aktuellen Produktion «Anna Göldi». Am 4. September ist Premiere.

Elena Colaianni, Sie sind selber als Schauspielerin aufgetreten und führen nun Regie. Was machen Sie lieber?

Elena Colaianni: Die Schauspielerei ist mein Steckenpferd, ich liebe es in eine andere Rolle schlüpfen zu können. Nach einigen Jahren Theaterspielen, nicht nur bei der Freilichtbühne, hat es mich gereizt, das Ganze von der anderen Seite zu sehen. Da ich mich nicht sofort getraut hatte, besuchte ich einen Kurs und durfte dann mein Regiedebüt im Fabriggli in Buchs geben.

Worin sehen Sie die Unterschiede von Regie und Schauspiel?

Klarer Vorteil von Regie gegenüber dem Spielen: Man muss keinen Text auswendig lernen. Klarer Vorteil vom Spielen gegenüber der Regie: weniger Verantwortung und Arbeit.

Was macht die Regiearbeit so spannend?

Spannend bei der Regiearbeit ist, dass ich dabei selbst in viele Rollen schlüpfen kann. Ich bin während der Szenenproben immer nahe bei den Schauspielern, um die Rollen spüren zu können. Jede Bewegung, Haltung, Mimik und der Subtext muss im Einklang mit dem Text sein. Das ist das, was mir bei der Regiearbeit am meisten Spass macht. Es ist, als ob ich selbst spielen würde.

Was ist das Herausfordernste der diesjährigen Regiearbeit?

100 Leute zu führen ist eine riesige Aufgabe, davor habe ich grossen Respekt. Es heisst ja «die Regie lenkt, der Schauspieler denkt» – dies versuche ich auch den Spielern zu vermitteln. Mir ist es wichtig, dass sich die Spieler einbringen und wir gemeinsam die Rolle und das Spiel erarbeiten. Die Herausforderung dabei ist, all die neuen Spieler und Mitwirkende, welche sich bisher nur an eine Statistenrolle gewagt hatten und nun eine Sprechrolle übernommen haben, zu ermutigen, sich voll und ganz der Rolle hinzugeben, eben zu spielen.

Was gehört alles zum Aufgabenbereich der Regie?

Das sind einige Aufgaben, welche ich alleine erledige und andere zusammen mit Kuno Bont, dem künstlerischen Leiter. Es fängt an mit der Rollenverteilung und dem Erstellen der Probepläne und geht weiter mit dem Besprechen von Kostümen, Maske, Frisuren, Lichteinstellungen, usw.

Wie teilen Sie die Arbeit mit Ivana Eggenberger auf?

Ivana ist sozusagen meine Assistentin und steht mir für viele Aufgaben zur Seite. Sie ist während aller Proben dabei und notiert alles, was mit den Spielern besprochen wurde. Natürlich hilft sie den Spielern bei Texthängern und springt auch als Schauspielerin ein, wenn jemand bei der Probe fehlt. Die Einstimmung zur Probe mit Übungen, Tanz und Spielen gehört auch zu ihren Aufgaben. So kann ich mich auf die Aufgabe mit den Spielern konzentrieren.

Wie viele Stunden haben Sie in das Stück investiert?

Ich zähle die Stunden nicht, es sind sehr viele.

Wie viel Zeit floss in die Vorbereitung und wie viel in die Proben?

Für mich war das Erstellen sämtlicher Listen – wie Probepläne, Szenenübersicht, Technikabläufe, Reiter- und Fuhrwerkeinsätze, Maske und Kostüme – sehr intensiv und mühselig. Da musst du den Kopf bei der Sache haben bei so vielen Mitwirkenden. Viel lieber bin ich bei den Proben. Diese Zeiten sind schön und lustig und machen mir richtig Freude.

Wie würden Sie den Verlauf der Proben beschreiben?

Der Verlauf der Proben ist bis jetzt aus meiner Sicht gut verlaufen. Wir haben Szene für Szene sorgfältig erarbeitet und viel Zeit dafür investiert. Die Proben unter glühender Sonne waren für alle Beteiligten etwas erschwert und trotzdem haben alle gut mitgemacht.

Wie weit ist man im Vergleich mit anderen Produktionen?

Ich vergleiche den Verlauf nicht mit früheren Produktionen. In diesem Stück haben wir sehr viele Sprechrollen, was die Einzelproben verlängert. Durch den Covid-19-Lockdown konnten wir zudem erst drei Wochen später mit den Proben beginnen, alles ist anders dieses Jahr.

Wie haben Sie den Lockdown aus Sicht der Regie erlebt?

Als die Beschränkungen ausgesprochen wurden, hatte ich zwei Tage lang eine richtige Krise! Meine ganzen Pläne, welche vorsahen, im März mit Leseproben und dem Erarbeiten der Rollenbiografien zu beginnen, musste ich streichen. Die Ungewissheit, ob wir überhaupt aufführen können, hat mir zu schaffen gemacht. Erst als dann klar war, doch wir können und wollen auch, machte sich Erleichterung breit.

Wie ist es für Sie, dass Sie als Saxerin Regie in einem Stück über eine Sennwalderin führen?

Jedes Mal, wenn ich zur Burgruine Hohensax hinaufstieg und mich da eine Weile hinsetzte, stellte ich mir vor: Wie es wäre da oben ein Theaterstück aufführen zu können; am liebsten die Geschichte der Anna Göldi, was gäbe es Passenderes? Leider ist die Infrastruktur dafür einfach nicht vorhanden. Nun geht mein Traum doch in Erfüllung und «Anna Göldi» wird in unserer Region aufgeführt, da wo sie herstammt. Dass zudem noch viele Schauspieler aus der Gemeinde Sennwald mitwirken, ist einfach genial.

Welches ist Ihre Lieblingsszene?

Da gibt es einige Szenen, welche mir unter die Haut gehen. Ich liebe auch die Massenszene mit Schlägereien, da geht richtig die Post ab.

Haben Sie eine emotionale Bindung zu Anna Göldi?

Ich lebe über 30 Jahre in der Gemeinde Sennwald, davon 20 Jahre in Sax. Die Geschichte der Anna Göldi kannte ich schon lange. Mich interessieren Frauengeschichten immer, aus aller Welt. Zu Anna Göldi habe ich nicht unbedingt eine emotionale Bindung. Es ist eine von vielen Geschichten, welche geschrieben ist. Es sind meistens starke Frauen, welche der Gesellschaft unangenehm wurden. Um sie loszuwerden, geschahen diese schrecklichen Dinge. Vielleicht geschehen sie noch immer, auf eine andere Art und Weise?

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten bezüglich der Produktion, was wären das für welche?

Erstens, dass alle gesund bleiben, es keine Unfälle gibt während der Aufführungen und natürlich auch danach. Zweitens, dass die Zuschauer die Produktion trotz Corona wirklich geniessen können. Und drittens, dass wir immer gutes Wetter haben.