Triesen Totalschaden: Linienbus fährt in parkiertes Auto Zwischen Freitag und Sonntag kam es in Liechtenstein zu mehreren Verkehrsunfällen, wie die Landespolizei in einer Mitteilung schreibt.

In Triesen fuhr ein Linienbus in zwei parkierte Fahrzeuge.

Am Freitagnachmittag stiess in Triesen ein Linienbus der LIEmobil bei einem Fahrmanöver mit einem parkierten Personenwagen zusammen. Dabei schob er diesen gegen einen dahinter abgestellten Sachentransportanhänger und anschliessend beide Fahrzeuge gegen eine Hausfassade. Am Linienbus entstand Sachschaden, an den beiden anderen Fahrzeugen Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

In Schaan wurde ein Auto auf einem Parkplatz abgestellt. Aufgrund der ungenügenden Fahrzeugsicherung setzte es sich in Bewegung, rollte über eine steile Böschung, über Wiesland und kollidierte gegen einen Baum.

Das in Schaan parkierte Auto rollte davon.

In der Nacht auf Samstag fuhr ein Autofahrer bei der Marktplatzgarage Vaduz auf das oberste Parkdeck und dann die östliche Fussgänger- und Radfahrrampe hoch und wieder zurück. Als er anschliessend das Gleiche beim südlichen Treppenabgang machte, kollidierte er beim Rückwärtsfahren gegen eine Mauer auf dem Parkdeck. Kurze Zeit später konnte der Autofahrer aufgrund eines Zeugenhinweises durch die Landespolizei ausgeforscht, angehalten und kontrolliert werden, heisst es in der Medienmitteilung.

Ein Autofahrer fuhr in der Marktplatzgarage in Vaduz mehrfach über Fussgängerrampen. Bilder: Landespolizei

In derselben Nacht stiess in Schaan ein Fahrzeuglenker auf der Landstrasse mit einem Kandelaber am Strassenrand zusammen. Dadurch wurde dieser schräg gedrückt. Der Fahrzeuglenker verliess pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne den verursachten Schaden zu melden. Der Lenker konnte in der Zwischenzeit ausgeforscht werden und wird angezeigt. (wo)