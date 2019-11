Mehrere Buchser Judokas waren

dem Schweizermeister-Titel nah Für die Schweizer Meisterschaft vom vergangenen Wochenende in Magglingen waren auch sieben Judokas vom Judo Club Buchs qualifiziert.

Die erfolgreichen Athletinnen und Athleten des Judo Club. (Bild: PD)

(PD) In der Kategorie Knaben U18 starteten am ersten Wettkampftag Manuel Tischhauser, Elias Hardegger und Fabian Tischhauser. Manuel Tischhauser (bis 45 kg) absolvierte seinen ersten Kampf gegen einen starken Westschweizer, dem er knapp unterlag. Jedoch konnte er sich via Hoffnungsrunde in den kleinen Final vorkämpfen.

In der Gewichtsklasse bis 66 kg startete sein älterer Bruder Fabian in den Wettkampf. Er siegte im ersten Kampf, musste sich aber leider im zweiten Kampf gegen den späteren Sieger geschlagen geben. Im Hoffnungslauf siegte er ein weiteres Mal und durfte auch um Bronze kämpfen. Elias Hardegger unterlag im ersten Kampf einem Trainingskollegen aus Ruggell. Er konnte sich aber im zweiten Kampf steigern und siegte.



Eine Sekunde trennte ihn von der Bronzemedaille



Manuel Tischhauser konnte sich in den Finalkämpfen leider nicht durchsetzen, unterlag seinem Gegner durch einen Würger. Trotzdem war er mit seinem fünften Platz zufrieden. Sein Bruder Fabian Tischhauser startete gut in den kleinen Final. Er erzielte die erste Wertung durch einen Haltegriff am Boden, eine einzige Sekunde trennte ihn von der Bronzemedaille, bevor sich sein Gegner befreien konnte. Der Kämpfer des Judo Club Buchs konnte den erzielten Vorsprung leider nicht bis zum Schluss halten und unterlag durch einen Wurf, sodass er das Turnier auf Platz fünf beendete.

Ähnlich erging es Elias Hardegger, auch er startete gut in seinen Kampf, ging durch einen gelungenen Wurf in Führung. Diese Führung konnte er bis kurz vor Schluss halten, wurde aber dann durch eine kurze Unachtsamkeit von seinem Gegner überrascht und so verlor auch er den entscheidenden Kampf um Bronze, am Ende resultierte Rang fünf.



Gianna Hobi holt sich zweimal Silber

Bei den Herren Elite (bis 90 kg) konnte sich Reto Enderlin nicht behaupten und schied leider frühzeitig aus. Am zweiten Wettkampftag war die Jugend Damen an die Reihe. Auch hier hatte der Judo Club Buchs mit Gianna Hobi und Noémie White zwei Medaillenhoffnungen im Rennen. Beide konnten ihren ersten Kampf gewinnen und trafen dann im Halbfinal leider aufeinander. Gianna Hobi siegte und stand somit im Final. Im Bronzekampf unterlag Noémie White dann noch einmal, was Rang fünf bedeutete.

Auch Gianna Hobi konnte ihren Final nicht für sich entscheiden, holte aber den Vize-Schweizer-Meister-Titel. Sie hatte sich zusätzlich noch in der Kategorie Juniorinnen U21 bis 48 kg qualifiziert, sie setzte sich in zwei Kämpfen siegreich durch und musste sich nur einmal geschlagen geben, was auch in dieser Kategorie die Silbermedaille bedeutete.

Nach Überraschung doch gescheitert

Bei den Junioren U21 traf Stephan Hardegger (bis 60 kg) bereits im ersten Kampf auf einen Favoriten, welchen er zu überraschen vermochte und mit einem gekonnten Ippon Wurf auf die Matten schickte. Leider vermochte er seine Siegesserie nicht fortzusetzen und unterlag seinen beiden nächsten Gegnern, sodass er das Turnier auf Rang sieben beendete.