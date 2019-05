Mehr Marktfahrer und neuer Name Bux20 für die zweite Marktsaison im Buchser Zentrum

Nach viel Wetterpech im vergangenen Abendmarkt-Jahr an der Bahnhofstrasse ist am Mittwoch der Auftakt in die Saison 2019 durchwegs gelungen: Die äusseren Bedingungen waren ideal, die Zahl der Marktfahrer ist deutlich gestiegen.