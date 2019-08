20 Frauen und Männer aus dem W&O-Gebiet möchten in den Nationalrat 255 Personen kandidieren auf 25 Listen für zwölf St.Galler Nationalratssitze. Es sind mehr Kandidaten auf mehr Listen als vor vier Jahren. Thomas Schwizer

Begehrt sind die Plätze im Nationalrat bei den kommenden Wahlen. (Bild: Peter Klaunzer/Key)

Die Zahl von 255 Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen vom 20. Oktober ist beeindruckend. Sie liegt um satte 28 Prozent über der Zahl bei den letzten Wahlen 2015, wie die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen mitteilte. Insgesamt sind 25 Listen eingereicht worden, zwei mehr als vor vier Jahren.

Aus der Region Werdenberg treten 19 Kandidierende an, aus Wildhaus-Alt St.Johann einer (siehe Kasten). Nicht alle haben Ambitionen auf einen Nationalratssitz. Viele wollen für die eigene Partei Stimmen sammeln. Einige nutzen ihre Kandidatur auch, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern, weil sie im Frühling 2020 bei den Kantonsratswahlen ebenfalls antreten möchten.

Listenverbindungen und mehrere Listen bringen Zusatzstimmen

Die etablierten Parteien haben jeweils mehrere Listen eingereicht. Verschiedene Listenverbindungen bringen den Parteien zusätzliche Stimmen ein – die letztlich das Zünglein an der Waage bilden könnten. Die SVP Kanton St.Gallen tritt erstmals mit vier vollen Listen, also 48 Kandidierenden, an. Die CVP und die FDP steigen ebenfalls mit vier Listen ins Rennen, SP und Gewerkschaften mit zwei. Diese Parteien sind aktuell für den Kanton St.Gallen im Nationalrat vertreten. Die Grünen treten mit drei, die Grünliberalen mit zwei Listen an.

Neben diesen parteiinternen Listenverbindungen sind weitere angemeldet. Bereits eingereicht ist eine zwischen den vier SVP-Listen und jener der EDU (Eidgenössisch-Demokratische Union). Ebenfalls fixiert ist eine Verbindung der vier CVP-Listen mit jenen der EVP (Evangelische Volkspartei), der BDP (Bürgerlich-Demokratische Partei) sowie den beiden Listen der Grünliberalen. Eine Listenverbindung gibt es auch zwischen den beiden Listen von SP und Gewerkschaften und den drei Listen der Grünen.

Noch weitere Listenverbindungen sind möglich

Bis am 26. August können noch weitere Listenverbindungen eingereicht werden. Wenn Listen verbunden sind, kumulieren sich deren Stimmen, wovon üblicherweise die Hauptliste profitiert.