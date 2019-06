FDP-Präsident Lippuner sagt: «Wir sind im Werdenberg gut positioniert» Die Mitgliederversammlung der FDP Werdenberg fand in den Räumlichkeiten des Clubs Krempel statt. Neben der Lokalität standen Partei und Mitglieder im Fokus.

FDP Werdenberg Präsident Christian Lippuner und Michael Eberli vom Krempel (von links). (Bild: PD)

Präsident Christian Lippuner begrüsste die Versammlung und übergab das Wort an Michael Eberli, Verwaltungspräsident der Krempel Genossenschaft. Eberli erläuterte die Entstehungsgeschichte des auf Vereinsbasis betriebenen Musik- und Kulturclubs Krempel. Im Jahr 2001 habe sich die Gelegenheit geboten, die Räumlichkeiten der alten Krempelei in der Teppichfabrik von der alternativen Musikbar «Impuls» zu übernehmen.

Sehr viel Fronarbeit geleistet

Mit einem guten Dutzend Gleichgesinnten habe Eberli das Projekt Krempel gestartet und die Bar in Fronarbeit komplett zum heutigen Musikclub umgebaut. Die Idee sei von Beginn an auf grosses Interesse der damals jungen Erwachsenen in Buchs und der Region gestossen. So hätten sich bis zu 100 Leute freiwillig am Umbau und am späteren Betrieb in Form eines Vereins beteiligt. Seither funktioniere der Betrieb über den Verein Krempel, die Verantwortlichkeiten würden jedoch der gegründeten Genossenschaft Krempel obliegen.

Nach den Ausführungen von Eberli zu der Lokalität leitete Präsident Lippuner durch die Geschäfte der Mitgliederversammlung der FDP Werdenberg.

Ein Drittel der Amtsträger von der FDP

Im Jahresrückblick stellte Lippuner fest, dass die FDP im Werdenberg gut positioniert sei. So seien von über 100 kommunalen Mandaten rund ein Drittel durch freisinnige Amtsträger besetzt. Neben dem politischen Engagement würden viele Mitglieder auch Verantwortung in vielen gemeinnützigen Vereinen, in Unternehmen und in Verbänden übernehmen. Insbesondere seien die drei Werdenberger Kantonsratsmitglieder Katrin Frick, Beat Tinner und Thomas Toldo sehr engagiert, tätig in gewichtigen Kommissionen im Parlament und damit wichtige Stützen der freisinnigen Fraktion.

Bei diversen Versammlungen und Veranstaltungen im vergangenen Parteijahr habe sich die Regionalpartei für ein aktives politisches Leben im Werdenberg stark gemacht. An Sessionshöcks berichteten die Kantonsratsmitglieder sowie auch Nationalrat Walter Müller jeweils aus den Sessionen. Bei kantonalen Versammlungen wie dem Parteitag und der Mitgliederversammlung haben sich auch freisinnige Vertreter aus dem ganzen Kanton im Werdenberg getroffen. Besonders wahrgenommen wurde dabei die Nomination der Kandidierenden für den Nationalrat und dem damit verbundenen Start des Wahlkampfs im BZB in Buchs.

Aufgaben einer Regionalpartei

Eine sehr wichtige Aufgabe der Regionalpartei seien jeweils die Kantonsratswahlen, welche nächstes Mal am 8. März 2020 stattfinden. Als kleinster Wahlkreis kann das Werdenberg neun Personen ins kantonale Parlament berufen. Die FDP Werdenberg befinde sich jetzt schon in den Vorbereitungen, um Bürgerinnen und Bürgern eine echte Wahl zu bieten. Neben koordinativen Funktionen, dem Organisieren von politischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, der Pflege eines interessanten regionalen, freisinnigen Netzwerks, seien die Kantonsratswahlen die eigentliche Hauptaufgabe der Regionalpartei. Nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung fand die Veranstaltung bei einem Apéro und angeregten Diskussionen ihren Ausklang. (pd)