Die Badi Salez bietet mehr als nur Badespass - sie ist auch ein beliebter Treffpunkt

Heute startet der W&O seine Sommerserie. Die Redaktion geht diesen Sommer dorthin, wo sich Menschen in der warmen Jahreszeit bewusst treffen und Zeit miteinander verbringen. Die Badis in der Region beispielsweise sind beliebte Treffpunkte für Senioren, Mütter oder Jugendliche, die den halben Sommer dort verbringen. Was macht den Reiz aus, genau hier seine Freizeit gemeinsam zu gestalten, ist eine Frage, die in der heutigen Ausgabe beantwortet wird.



Um was sich die Welt in den Schrebergärten der Region dreht, wird ebenfalls thematisiert. Die Redaktion trifft Menschen, für die der Schrebergarten schon fast eine Lebenshaltung ist. Abseits des Alltags wird hier nicht nur über Gemüse gefachsimpelt, die Gespräche in den Beeten und an den Tischen drehen sich auch um Gesellschaftliches oder vielleicht mal nur Banales, um Weltpolitik oder Lokalstoff, Freuden und Sorgen.



Der W&O geht auch auf den Campingplatz und befragt Menschen, warum sie immer wieder hierher kommen. Der Campingplatz ist ein ganz eigener Kosmos, wo Stammgäste, die sich über Jahre hinweg immer wieder sehen, auf Durchreisende ohne besonderen Bezug zum Ort treffen.

Weiter werden Redaktorinnen und Redaktoren des W&O auch an Grillplätzen, Spielplätzen oder Sportplätzen, vielleicht auch am Bahnhof oder im Gipfelrestaurant Leute suchen, die sich hier treffen – ob bewusst oder unbewusst. (ab)