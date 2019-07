Medikamenten-Engpässe im Werdenberg spitzen sich zu - Apotheken und Ärzte suchen «erfinderische» Lösungen Sowohl Arztpraxen als auch Spitäler versuchen, die aktuellen und sich tendenziell verschärfenden Liefer-Engpässe von Medikamenten mit kreativen Lösungen zu überbrücken. Bianca Helbling

Die Gesundheitsbranche hat mit den Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

Ausgerechnet im Pharma-Land Schweiz werden die Medikamente knapp. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung führt eine Liste mit knappen Medikamenten und diese zeigt: Von 2017 bis 2018 nahm die Anzahl der Versorgungsstörungen um rund 46 Prozent zu.

Vielfältige Ursachen für Schwierigkeiten

Auch vor den Regionen Werdenberg und Toggenburg macht die Problematik nicht Halt, da die Medikamentenversorgung schweizweit organisiert ist. Dies bestätigt Andreas Alther, Vizepräsident des Apothekerverbands St. Gallen.

«Das Problem begann vor etwa fünf Jahren. Momentan sind gewisse Medikamente schlichtweg nicht mehr lieferbar. Es heisst dann jeweils, irgendwann sei es wieder verfügbar, aber niemand weiss, wann das sein wird.»

Die Gründe dafür sind überwiegend kommerziell, denn Pharmahersteller unterliegen besonders im kleinen Schweizer Markt rigorosen Sparprogrammen. Der Preiskampf zwingt die Firmen, so günstig wie möglich zu produzieren.

Das sieht auch Alther so: «Es geht rein um die Gewinnmarge. Wenn nicht genügend verkauft wird, stellen die Unternehmen die Produktion ein. Letztlich bleibt der Patient auf der Strecke.»

Die Verknappung spitzt sich weiter zu

Auch Mediziner spüren die Auswirkungen der Lieferschwierigkeiten. Küngolt Bietenhard, Präsidentin des Ärztevereins Werdenberg-Sarganserland erklärt: «Seit Jahren beobachten wir eine zunehmende Verknappung einzelner Medikamente.» Als Hausärztin sei es ihre Aufgabe, den Patienten dann eine Alternative vorzuschlagen.

Wenn allerdings ein Präparat vom Markt verschwindet, wird es schwierig, einen geeigneten Ersatz zu finden. Dies ist Bietenhard in ihrem Berufsleben bereits öfters passiert.

«Für die Betroffenen kann die Umstellung auf ein neues Medikament Ängste auslösen. Besonders dann, wenn sie bisher mit dem teils jahrelang eingenommenen Medikament zufrieden waren.»

Auch für das Spital Grabs stellen die Lieferunterbrüche eine grosse Herausforderung dar. Gemäss Andrea Bachmann, Kommunikationsverantwortliche der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland bestehen derzeit bei 38 Medikamenten Lieferschwierigkeiten, die teilweise monatelang andauern.

Aufwendige Suche nach Lösungen

Die Suche nach Alternativen führe auch im Spital zu erheblichem Mehraufwand. Am stärksten betroffen von der Knappheit sind der Liste des Bundes zufolge Antiinfektiva, Impfstoffe und Krebsmedikamente.

Küngolt Bietenhard bestätigt vor allem Engpässe bei Impfstoffen, wie beispielsweise denjenigen gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis. Laut der Hausärztin und dem Spital Grabs treten die Lieferprobleme allerdings in allen Arzneimittelkategorien auf.

Fachpersonal muss kreativ werden

Die hiesigen Apotheker und Ärzte versuchen, die Engpässe bestmöglich zu überbrücken. Andreas Alther vom Apothekerverband setzt auf nachbarschaftliche Dienste. «Wenn eine Apotheke ein Medikament vorrätig hat, kann sie ab und an einer anderen aushelfen.»

Medizinisches Personal kann derzeit nicht aus dem Vollen Schöpfen. (Bild: Gaetan Bally/Keystone)

Bietenhard erzählt von einem Kollegen, der ein Medikament gar im Ausland zu beschaffen versuchte, damit es nicht zum Behandlungsunterbruch kam. Das Grabser Spital überprüft die hauseigen geführte Liste mit knappen Medikamenten regelmässig.

Die Lösungen der Spitalregion

Durch frühzeitige Bestellungen, Zusammenarbeit mit den Lieferanten und allenfalls rechtzeitiger Aufstockung der Lagermengen können viele Unterbrüche vermieden werden, teilt Bachmann mit. Im Jahr 2018 kam es bei 178 Arzneimitteln zu einem Lieferunterbruch. Bei 33 Präparaten (18,5 Prozent) musste ein äquivalentes Ersatzpräparat beschafft werden.

Die anderen Unterbrüche (81,5 Prozent) konnten durch ausreichende Lagerbestände kurzfristig aufgefangen werden. Seit einigen Jahren verpflichtet der Bund die Pharmaproduzenten zu einem Pflichtlager an gewissen Medikamenten.

Auch Bundes-Pflichtlager kann nicht alles liefern

Die Unternehmen müssen die Waren in einer bestimmten Menge permanent an Lager halten und dürfen sie nur mit Einwilligung des Bundes auf den Markt bringen.

In den Jahren 2017/2018 musste das Pflichtlager den Markt 29 Mal bei Medikamentenengpässen versorgen. Diese Überbrückung gelingt jedoch nicht immer. Am 9. Juli existierten laut der Website drugshortage.ch 608 Lieferengpässe in der Schweiz.