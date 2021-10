Mauren Alkoholisierte Fahrzeuglenkerin rammte einen Eisenpfosten Die Landespolizei ordnete eine Blutentnahme an und entzog den Führerausweis.

Das Fahrzug wurde beim Unfall beschädigt. Bild: Landespolizei FL

In Mauren ereignete sich Samstagnacht ein Selbstunfall mit Sachschaden. Gemäss Mitteilung der Liechtensteinischen Landespolizei fuhr eine alkoholisierte Lenkerin fuhr um etwa 22.55 Uhr mit ihrem Personenwagen auf der Hauptstrasse Ziel in westliche Richtung. Unmittelbar vor der Verzweigung Weihering/Ziel geriet sie über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einem Eisenpfosten.

Die Landespolizei ordnete die Blutentnahme an und nahm der Lenkerin vorläufig den Führerausweis ab. Am Eisenpfosten sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden, Personen wurden keine verletzt. (wo)