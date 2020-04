Massiv höhere Beteiligung bei Urnenabstimmung als an Bürgerversammlungen im W&O-Gebiet Statt nur die wenigen Teilnehmer der Bürgerversammlung äussern sich jetzt an der Urne über 30 Prozent zu Rechnung, Budget und Anträgen der Politischen Gemeinden.

Ausnahmsweise wird nur brieflich abgestimmt. Bild: Christoph Imseng

Am Sonntag entscheiden die Stimmbürger darüber, wer künftig im Regierungsrat sitzt, aber nicht nur. Weil die Bürgerversammlungen der Politischen Gemeinden wegen des Coronavirus nicht stattfinden konnten, sagen die Stimmberechtigten auch Ja oder Nein zur Rechnung 2019 ihrer Gemeinde und je nachdem auch zum Budget und zu sonstigen Anträgen.

Wie eine Umfrage bei einigen Gemeinden im W&O-Gebiet zeigt, liegt die aktuelle Stimmbeteiligung (Stand Donnerstagvormittag) in Sevelen bei gut 26%, in Buchs bei knapp 27%, in Grabs bei rund 32% und in Sennwald bei fast 34%. Das ist ungefähr im Rahmen von sonstigen kommunalen Abstimmungen der letzten Jahre.

Diskussionen in Leserbriefspalten statt in Gemeindesälen

Noch sind die Stimmen nicht ausgezählt, und ob alle Bürger auch die kommunalen Stimmzettel ausfüllten, ist ungewiss. Dennoch: Vergleicht man diese Beteiligungszahlen mit den 4 bis 6% der Bevölkerung, die üblicherweise an einer Bürgerversammlung teilnehmen, ist die Stimmbeteiligung um ein Mehrfaches höher. Statt 150 bis 300 Leute äussern sich nun weit über 1000 zu den Geschäften der Gemeinde.

In Sennwald und Sevelen führten möglicherweise auch die Diskussionen rund um die Turnhalle Türggenau bzw. den Wärmeverbund Büelriet dazu, dass mehr Bürger als sonst die Stimmzettel ausfüllten. Zudem verlagerten sich die Diskussionen in diesem Jahr deutlich spürbar von den Gemeindesälen in die W&O-Leserbriefspalten.

«Bürgerversammlung ist Urdemokratie»

Peter Kindler PD

Es scheint, dass das briefliche Abstimmen den Bürgern besser liegt als der Besuch einer mehrstündigen Bürgerversammlung. Dass sich auf diesem Weg mehr Bürger an den Abstimmungen beteiligen, wäre für den Sennwalder Gemeindepräsidenten Peter Kindler dennoch kein Grund, auf Bürgerversammlungen zu verzichten – ganz abgesehen davon, dass diese in der Gemeindeordnung festgehalten sind. «Die Bürgerversammlung ist Urdemokratie. Dort kann man diskutieren und argumentieren. Grössere Projekte, in der Gemeinde Sennwald ab 2 Millionen Franken, kommen ja sowieso an die Urne, was ich auch richtig finde», sagt Kindler, der noch bis Ende Juni Gemeindepräsident ist. Dass auf Grund der Situation rund um das Coronavirus seine letzte Bürgerversammlung abgesagt werden musste, findet er ein wenig schade. «Ich ging gerne an die Bürgerversammlungen und ich hätte mich gerne verabschiedet. Aber das ist wohl das kleinste Problem in der aktuellen Zeit.»

Rechte an Versammlung besser umsetzbar

Auch Niklaus Lippuner, Gemeindepräsident von Grabs, spricht sich klar für Bürgerversammlungen aus. «Dort kann der Bürger all seine Fragen eins zu eins stellen und auch eigene Anträge einbringen. Als Gemeinderat kann man aufzeigen, wie man zu den Überlegungen gekommen ist.»

«Ich finde es wichtig, dass normalerweise eine physische Bürgerversammlung stattfindet.»

Niklaus Lippuner PD

Warum sich dort weniger Leute beteiligen als an brieflichen Abstimmungen, weiss er nicht. Er mutmasst: «Entweder haben die Leute einfach keine Zeit, um jeweils an die Bürgerversammlung zu gehen. Oder aber sie haben Vertrauen in die Arbeit des Gemeinderats.» Für ihn sind die demokratischen Rechte des Bürgers an einer Versammlung besser umsetzbar. Nun habe man sich aber halt mit der aktuellen Situation arrangieren müssen.

In Grabs liegt die Stimmbeteiligung drei Tage vor der Abstimmung höher als beispielsweise am 8.März. Lippuner rechnet damit, dass diese bis Sonntag bei rund 40% liegen wird.

Bis Sonntag um 11 Uhr ist Abstimmen möglich

Wer noch nicht abgestimmt hat, kann dies noch tun. Der direkte Gang zur Urne ist zwar nicht möglich, jedoch der Gang zum Rathaus-Briefkasten, und zwar bis Sonntag, um 11 Uhr.

Die Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus hatten auch Einfluss auf die Planung des Stimmbüropersonals. Ältere Stimmenzähler und Risikopatienten wurden nicht aufgeboten, wie der Grabser Gemeinderatsschreiber Werner Hefti gegenüber dem W&O sagt. «Wir konnten dennoch genügend Stimmenzähler rekrutieren», so Hefti. Eine Verzögerung der Resultate sollte deshalb nicht entstehen, zumal ausnahmsweise bereits am Samstag mit dem Auszählen begonnen werden kann. «Weiter gelten für uns die üblichen Vorschriften, wie Abstand halten, Hände waschen und desinfizieren.» Die Stimmenzähler arbeiten zudem in verschiedenen Räumen.