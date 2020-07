Maske an im öffentlichen Verkehr: Die Werdenberger erachten dies als sinnvolle Massnahme - aber auch als lästig Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist laut den Zahlen in der W&O-Region ein voller Erfolg. Seit Montag stehen Benutzer des öffentlichen Verkehrs in der Pflicht – und halten sich an die Bestimmungen.

Die Maskenpflicht wird in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Werdenberg gut eingehalten. Bild: Tom Ulrich / fotomtina

«Ich finde es gut», lautet der Grundtenor am Bahnhof Buchs. Es ist der zweite Tag der in der Schweiz eingeführten Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Zwei ältere Herren versichern, dass sie sich nun wohler fühlen, wenn sie mit dem Zug oder mit dem Bus unterwegs sind. «Es wäre gut, wenn jeder eine Maske tragen würde», sagt der eine.

«Es gibt wieder mehr Coronafälle. Die Maskenpflicht braucht es, dass die Zahlen wieder zurückgehen»,

ist der andere Mann, der stets eine Reservemaske im Hosensack mit sich führt, überzeugt.

Die Akzeptanz dieser neuen Bestimmung ist jedoch keine Frage des Alters. Auch eine junge Dame hält die Pflicht für sinnvoll und hält weiter fest: «Ich finde, man hätte es schon viel früher so machen sollen.» Eine junge Mutter mit zwei Kindern wartet gerade auf den Bus, die Masken hat das Trio bereit, um sie rasch anzulegen. Ihr Fazit: sinnvoll, aber lästig. «Eine halbe Stunde lang geht es.» Doch sie findet das längere Tragen «gruusig». Die Maskenpflicht ist aus ihrer Sicht okay.

«Besser als ein erneuter Lockdown.»

Doch bei allen Benutzern der öffentlichen Verkehrsmittel hört man heraus: Alle sind froh, wenn die Maske wieder abgelegt werden kann.

Die Maske ist an, der Zug kann kommen: Nur vereinzelt kam es vor, dass Fahrgäste ohne Maske unterwegs waren. Bild: Tom Ulrich / fotomtina

Hohe Akzeptanz der Bevölkerung

«95 bis 98 Prozent waren bereits am ersten Tag mit einer Maske unterwegs», sagt Hans Koller, Leiter Markt der Bus Ostschweiz AG, sichtlich gut gelaunt. Die hohe Akzeptanz der Bevölkerung in der Region Werdenberg, was die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln angeht, stimmt ihn und alle Angestellten froh.

Grund zur Freude besteht auch darum, weil es zu keinen Auseinandersetzungen kam. Kunden ohne Masken wurden mit Bedacht angehalten und auf die Pflicht hingewiesen. Die Reaktion war meist: «Ich habe es nicht gewusst» – und nicht etwa böswillige Absicht. Nur in einem Fall biss ein Mitarbeiter der Bus Ostschweiz AG auf Granit.

«Eine etwa 90-jährige Dame weigerte sich, eine Maske zu tragen und meinte, dass sie sich nichts vorschreiben lasse»,

erzählt Koller. Erklärungsbedarf herrschte nur bei zwei Fragen, die häufig gestellt wurden: Ab wann denn die Maskenpflicht gelte und weshalb der Chauffeur keine Maske trage.

Sicherheit geht vor: Es wird ohne Maske gefahren

Letzteres hat einen guten Grund. Eine Maske störe nicht nur das eigene Wohlbefinden, sie könne auch die Sicherheit beeinträchtigen. Feuchtigkeit und Wärmeentwicklung seien nicht zu unterschätzen. Benachteiligt sind insbesondere Brillenträger. Da der sichere Transport der Kunden an ihr Ziel oberstes Gebot ist, gibt es keine Maskenpflicht für die Buschauffeure. Mit einer Ausnahme: Verkauft er ein Ticket gilt: Maske an!

Die Passagiere allerdings werden wohl – die einen mehr, die anderen weniger – leiden müssen. Besonders, weil nun die heissesten Wochen des Jahres anstehen. Eine Frau am Bahnhof Buchs bringt einen neuen Aspekt ins Spiel:

«Über die Maskenpflicht sind nicht alle glücklich. Es gibt Leute, die die Masken nicht ‹vertragen›, zu wenig Luft erhalten und Probleme kriegen.»

Als Beispiel nennt sie Asthmatiker. Für sie wäre es elementarer, wenn man Abstand auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln hält. Oder im Bus, ähnlich wie auf ihrer Bank, Plexiglas installiert und so die Fahrgäste trennt.

Bussen werden keine verteilt

Eine andere Frau, sie leidet unter Asthma, schildert: «Es ist schon heiss darunter.» Sie ist jeweils sehr froh, wenn sie die Maske wieder entfernen kann. «Aber ich habe Verständnis dafür, dass es eine Maskenpflicht gibt», zeigt sie sich solidarisch.

Über das Mitmachen der Kunden freuen sich auch die Buskontrolleure. Sie sind seit eineinhalb Monaten mit Masken unterwegs. «Man hat gemerkt, dass sie sich durch die hohe Akzeptanz wieder wohler am Arbeitsplatz fühlen», erläutert Hans Koller. Bussen gegen unmaskierte Passagiere werden übrigens nicht verteilt. Es wird lediglich informiert, auf den eigenen Schutz hingewiesen und an die Solidarität appelliert.