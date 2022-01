Region Martin Alpiger wurde zum Leiter der Polizeiregion Werdenberg-Sarganserland ernannt Auf das neue Jahr hin wird unter anderem auch in der Region Werdenberg-Sarganserland ein neuer Polizeileiter ernannt. Neu auf diesem Posten ist Martin Alpiger.

Der neue Polizeileiter der Region Werdenberg-Sarganserland: Martin Alpiger. Bild: Kapo St.Gallen

Mit dem Übergang ins Jahr 2022 erhalten die Polizeiregionen Linthgebiet-Toggenburg, Bodensee-Rheintal und Werdenberg-Sarganserland neue Leiter, welche die Führung der jeweiligen Region antreten werden. Die Führungskräfte Alfred Sonderer und Ivan Nett wechseln als Leiter Region ihren bisherigen Arbeitsplatz. Martin Alpiger wurde neu zum Leiter der Region Werdenberg-Sarganserland ernannt.

Karriere bei Polizeistation Buchs gestartet

Oberleutnant Alfred Sonderer hat nach fünf Jahren in der Region Bodensee-Rheintal neu die Führung im Linthgebiet-Toggenburg übernommen. Für Alfred Sonderer tritt Oberleutnant Ivan Nett die Leitung in der Region Bodensee-Rheintal an. Zuvor nahm der langjährige Angehörige der Regionalpolizei diese Funktion in der Region Werdenberg-Sarganserland wahr. Dort wird ihn nun Leutnant Martin Alpiger ablösen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Der erfahrene Kriminalpolizist wuchs in Grabs auf und startete seine Karriere in den 80er-Jahren bei der Polizeistation Buchs, wie die Kantonspolizei weiter mitteilt. Martin Alpiger wechselte unter anderem zur Bundeskriminalpolizei und war seit dem Jahr 2020 Leiter des Regionalen Ermittlungs-, Fahndungs- und Jugenddienst in der Polizeiregion Bodensee- Rheintal.

Valentin Aggeler, Leiter der Regionalpolizei, blickt den Rochaden und der Neuernennung mit Zuversicht entgegen. Er freut sich über die Bereitschaft der Führungskräfte zur persönlichen Weiterentwicklung. Die drei Polizeioffiziere werden die jeweiligen Leiter der Regionalen Ermittlungs-, Fahndungs- und Jugenddienste, der Polizeistationen und der mobilen Polizei in ihrer Region führen. (wo)