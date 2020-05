Azmoos: Der Indie-Rock von Manuel K trifft auf Country, Folk & Gospel Der in Mels aufgewachsene und heute in Azmoos wohnhafte Rockmusiker Manuel Köppel veröffentlicht am 31. Mai unter seinem Künstlernamen Manuel K seine sechste Single «The Way Of Life».

Neue Single produziert: Der Azmooser Manuel Köppel. Bild: PD

(pd) Der Singer-Songwriter sagt über den neuen Song: «Nebst Rockmusik höre ich auch ausserordentlich gerne Countrymusik. Daher habe ich für die neue Single nach einem Song gesucht, welcher auch Stilelemente von Country und Folk enthält. Als ich meine selbst geschriebene Song-Sammlung durchstöberte, ist mir ein Stück mit dem Namen ‹The Way Of Life› in den Sinn gekommen.»

Den allerersten Entwurf hat Manuel K bereits mit 18 Jahren geschrieben. Damals war es ein simpler Folk-Rock-Song, welcher bisher nie veröffentlicht wurde. «Genau so eine Komposition hatte ich gesucht. Im April 2020 habe ich den Song neu arrangiert, vervollständigt und meine Gesang-, Gitarren- und Keyboard-Parts in meinem geliebten Heimstudio aufgenommen.»

Zusammenarbeit mit renommierten Studiomusikern

Da Manuel Köppel mehr Country- und Folk-Elemente in dieser neuen Single wollte – was er den «Nashville-Sound» nennt – arbeitete er mit drei der besten Nashville-Studiomusiker zusammen: Lonnie Wilson (Schlagzeug/Perkussion), Mike Brignardello (E-Bass) und Brent Mason (E-Gitarre).

Der Azmooser Rockmusiker sagt: «Zwei von ihnen spielten bereits auf meiner vierten Single ‹Follow You›. Die neue Single ‹The Way Of Life› wurde von Joe Carrell abgemischt und Adam Ayan war für das Mastering zuständig. Auch bei diesen beiden handelt es sich um absolute Vollprofis. Mir hat die Arbeit an diesem Track enorm Spass gemacht und wenn ich mir die Aufnahme so anhöre, denke ich, dass auch die Profis in den USA viel (Spiel-)Freude hatten.»