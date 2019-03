Männerriege Salez triumphiert am Sarganser Faustballturnier In der Sportanlage Sargans fand ein Indoor-Turnier mit 30 Mannschaften statt. Mit dem nötigen Quäntchen Glück schaffte es ein Werdenberger Team auf Platz eins.

Die Männerriege Salez bejubelt seinen Sieg an der Sarganser Faustballnacht. (Bild: PD)

Die Männerriege Salez reiste mit zwei Mannschaften zur Garage Raschle Faustballnacht nach Sargans an. Sie stockte diese mit je einem Liga-Spieler auf, welcher jeder der 30 Mannschaften zur Verfügung stand. Das war eine der spezielleren Turnierregeln.

Ein anderes Highlight, welches zum Teilnehmerrekord von 30 Gruppen führte, war die Unterteilung in drei Stärkeklassen. So wurde nach einigen Spielen jede Gruppe den drei Leistungsgruppen zugeteilt, die anschliessend noch die genaue Rangierung unter sich ausmachen mussten. So konnte man zu den schwächeren Mannschaften gehören und dennoch den Turniersieg in der Gruppe C holen.

Turniersieg bereitete riesengrosse Freude

Die Männerriege Salez macht seit vielen Jahren bei verschiedenen Turnieren im Rheintal mit. Aber an erster Stelle stand sonst nicht der Sieg – sondern die sportliche Betätigung und die Kameradschaft. So waren sie vor Freude kaum zu bremsen, den Turniersieg in der leistungsstärksten Kategorie A mit nach Hause nehmen zu können. Die zweite Salezer Mannschaft schaffte mit Rang drei im B-Turnier ebenfalls eine gute Mittelfeldplatzierung.

Die Männerriege Sargans überraschte mit dem sensationellen zweiten Platz und musste sich erst im Finale geschlagen geben. Die Sieger der letzten beiden Jahre, die Männerriege Bad Ragaz, mussten sich dieses Jahr mit Platz drei begnügen. Seit letztem Jahr trainieren sie zweimal jährlich mit der Männerriege Salez.

Im C-Turnier schliesslich fanden sich die Crossminton-Spieler der Rheintal-Speeders wieder. Hier wussten sie zu überzeugen und belegten den dritten Schlussrang. (pd)