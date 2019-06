Mann schmuggelt Bienenvölker und flüchtet Einen sehr ungewöhnlichen Schmuggelfall deckten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung am Sonntag in St. Margrethen auf. Ein Deutscher versuchte, Bienen unangemeldet in die Schweiz einzuführen. Der Mann entzog sich der Kontrolle durch Flucht, konnte aber nach einer Verfolgungsjagd angehalten werden.

Zwölf Bienenvölker im Kofferraum geschmuggelt. (Bild: PD)

(wo) Der Mann transportierte in seinem Fahrzeug zwölf Bienenvölker. Weil er weder Bewilligung noch Zollpapiere für die Bienen vorweisen konnte, wurde er an der Grenze zurückgewiesen. Kurze Zeit später versuchte der gleiche Mann erneut, in die Schweiz einzureisen – diesmal über den Grenzübergang St. Margrethen. Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) wollten ihn kurz nach dem Grenzübertritt an einer mobilen Kontrollstelle anhalten und überprüfen. Doch der Mann wendete und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit zurück Richtung Grenze. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn wurde wiederholt versucht, das Fahrzeug zu stoppen. Schliesslich konnte der Mann in Grenznähe angehalten werden.

Die zwölf Bienenvölker befanden sich immer noch im Kofferraum seines Autos. Auf Anweisung des kantonalen Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen wurden sie beschlagnahmt. Da die Herkunft der Völker unbekannt war und keine Gesundheitszeugnisse vorlagen, konnte eine mögliche Einschleppung von Bienenkrankheiten nicht ausgeschlossen werden. Deshalb wurden die Bienenvölker noch vor Ort durch den zuständigen Bieneninspektor vernichtet, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Mann musste die hinterzogene Mehrwertsteuer nachbezahlen und wurde gebüsst. Er wurde wegen Hinderung einer Amtshandlung angezeigt. (wo)