Mann in Diepoldsau mit Schlangen im Gepäck angehalten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) haben in Diepoldsau einen Fall von Schlangen-Schmuggel aufgedeckt. Ein 21-jähriger Schweizer versuchte zwei Königspythons ohne Erlaubnis in die Schweiz einzuführen. Die Schlangen wurden beschlagnahmt und in einer geeigneten Institution untergebracht. PD

Die Königpythons befanden sich in einem Behälter bzw. einer Tasche und wurden am Grenzübergang in Diepoldsau entdeckt. (Bild: EVZ)

Bei der Zollkontrolle am Grenzübergang haben Grenzwächter im Fahrzeug zwei Königspythons festgestellt. Der Mann konnte für die zwei Schlangen weder eine Einfuhrbewilligung des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) noch ein entsprechendes CITES-Zeugnis vorweisen. Wegen Verstosses gegen das Artenschutzabkommen wurde das BLV eingeschaltet. Das BLV hat die Sicherstellung der Schlangen angeordnet. Die Grenzwächter brachten die Tiere anschliessend in eine Institution, wo eine artgerechte Unterbringung möglich ist. Der Schmuggler musste ein Bussendepot in der Höhe von mehreren Hundert Franken, teilt die Eidgenössische Zollverwaltung mit.

Gegen internationalen Handel geschützt

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ist eine internationale Handelskonvention im Interesse des Artenschutzes, die weltweit bis dato von 175 Staaten (sogenannte Mitgliedstaaten) auf freiwilliger Basis unterzeichnet wurde. Das Abkommen wurde 1973 in Washington unterzeichnet und trat 1975 in Kraft. Ungefähr 5 000 Tier- und 29 000 Pflanzenarten sind durch CITES gegen die Übernutzung durch den internationalen Handel geschützt.