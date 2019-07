Mann geht auf St.Galler Autobahn gleich zweimal das Benzin aus

Am Mittwoch kurz nach 1 Uhr hat die Kantonspolizei St.Gallen auf der Autobahn A13 ein verschlossenes und verlassenes Auto festgestellt. Es stand mit eingeschaltetem Warnblinker auf dem Pannenstreifen. Die Polizisten sprachen in der Wohnung des Autofahrers vor – und erfuhren, was hinter der Geschichte steckte.