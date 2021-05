Malerei Roland Büchler präsentiert in Buchs facettenreiche Ausstellung aus verschiedenen Perioden Roland Büchler zeigt in der Galerie L33 in Buchs Werke aus verschiedenen Schaffensphasen. Die Vielfalt ist gross

Der Bildermacher Roland Büchler stellt in der Galerie L33 unter anderem abstrakte Werke aus. Bild: Esther Wyss

Die Bilder von Roland Büchler sind bunt, schwarz-weiss, abstrakt, Mix Media oder haben einen figurativen Ansatz. «Ich lasse mich stilmässig nicht einordnen, arbeite experimentell abstrakt, wage immer wieder Neues. Weil ich ungeduldig bin, male ich vorwiegend mit Acryl, damit es schnell trocknet», erklärt Büchler.

Wenn er ein Bild beginnt, hat er kein Motiv, ist aber motiviert. Um Tiefe zu erreichen, arbeitet er in Schichten und beginnt mit dem Hintergrund, auf dem er später das Bild entstehen lässt. Während der Arbeit habe er eine Idee, die er weiter entwickelt und ausfeilt, bis sie für ihn stimmig ist. Die Bilder lassen viel Spielraum für Interpretationen. «Die Interpretation entsteht im Kopf der Betrachter», erklärt Roland Büchler selbstbewusst. Zentral platziert prangt ein Bild aus lauter fast regelmässigen, farbigen Punkten. Büchler nennt es passend «Konfetti».

Kräftige Farben bei Bildern aus dem Alpstein

Aus seiner Arbeit während des Lockdowns stellt er drei Bilder aus, die Frauen mit Maske zeigen. Dabei hat er Fotos verfremdet, auf Plexiglas gedruckt und übermalt. Sie erinnern kaum an die Schaffensphase, als er schon einmal mit Fotos arbeitete. Aus jener Periode zeigt er Bilder in starken Farben. Es sind verfremdete Fotos vom Alpstein. «Wenn es draussen düster ist, arbeite ich gerne mit Farben», sagt er. Die Bilder aus dem Alpstein tragen passend zu den kräftigen Farben Titel wie «brennender Himmel über Alp Sigel» oder «Tierwies schläft». Schon in früher Jugend begann Roland Büchler sich mit Kunst auseinanderzusetzen.

Erst mit 50 Jahren fing er selber an zu malen. Anfangs arbeitete er mit Spachtel, später mit dem Pinsel und begann, beides zu kombinieren. Er malt aus sich heraus, lässt sich von Eindrücken, Gefühlen, Stimmungen und Farben inspirieren. Er habe seinen Arbeitsrhythmus gefunden und arbeite regelmässig täglich zwei Stunden in seinem Atelier.

Vielfalt an Motiven, Techniken und Farben

Manchmal sei es schwierig, rechtzeitig aufzuhören oder herauszufinden, was nicht stimmig ist. Dann sei es Zeit, ein Werk ruhen zu lassen. Seine Bilder sprechen an, auch die schwarz-weissen, bei denen er Erdpaste auf weissem Hintergrund verwendet. Manchmal sind es Spielereien auf Leinwand, manchmal ein abstraktes Werk, wie der «Eis Cube In Fire» in Rot und Blau, das beim Betrachten beinahe schmerzt oder ein Bild in sanften Farbtönen, das fröhliche Ruhe ausstrahlt.

Roland Büchler zeigt in der Ausstellung «Facetten» eine Vielfalt an Motiven, Technik und Farben. Die Vernissage fand wegen Corona unter erschwerten Bedingungen statt. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass von Milena Hofman mit zarter Harfenmusik.

Die Ausstellung dauert bis 29. Mai, der Künstler ist jeweils am 15. und 29. Mai von 14 bis 16 Uhr anwesend.