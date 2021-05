Malerei Dörig hoch Drei in der alten Mühle: Jedes Kunstwerk ist ein Stück Leidenschaft In der Alten Mühle Gams sind Bilder in Öl sowie Bleistift-Kohlezeichnungen von Gregor Dörig zu sehen. Ergänzt wird die Ausstellung mit Werken von Bianca und Silvana Dörig.

Bianco Dörig, Rieden GL, Gregor Dörig, Gams und Silvana Dörig, Buchs (von links),mit ihren Werken beim Eingang zur Ausstellung in der Alten Mühle in Gams. Bild: Adi Lippuner

Ein Rundgang durch die Bilderausstellung in der Alten Mühle ist wie das Eintauchen in eine natürliche Umwelt. Da fliegt ein Uhu aus dem Wald, dort grasen friedliche Kühe, auf einem anderen Bild blickt ein Rabe schelmisch auf den Betrachter und ein Stück weiter wird die Abendstimmung im Fichtenwald zum Blickfang. Steinböcke sind in ihrer natürlichen Umgebung festgehalten und die Geissen sind so dynamisch unterwegs, dass sie das Gefühl vermitteln, demnächst den Weg zu kreuzen.

Wer sich in der Region auskennt, wird auch wissen, wo «Gällelis Schwendi» ist. All diese Werke realisiert der gelernte Schreiner und Maler aus Leidenschaft mit grosser Liebe zum Detail. «Bei jedem Sujet entscheide ich, welche Technik, ob Öl auf Leinwand oder Holz oder doch eher Bleistift-Kohle am besten passt», erklärt der in Gams lebende Künstler.

Mit der Momentaufnahme erst mal nach Hause gehen

In der Alten Mühle kann sich der Künstler über die vierte, öffentliche Ausstellung freuen. «Malen war schon in ganz früher Jugend eine grosse Leidenschaft für mich und der bin ich treu geblieben. Ich bin gerne in der Natur unterwegs, nehme eine Momentaufnahme entweder in meinem Herz und Kopf oder als Foto auf dem Handy mit nach Hause. Dort entscheide ich dann, was als gemaltes Bild umgesetzt werden soll.»

Malen gehöre täglich zu seiner Feierabendbeschäftigung, lässt sich der bescheidene Mann entlocken. «Lange habe ich gezögert, meine Bilder öffentlich zu zeigen, denn das berufliche Engagement liess wenig Freiraum zu. Seit ich als Angestellter arbeite, sind die Berufs- und Freizeit planbar und ich habe viel mehr Zeit, um meine Hobbys zu pflegen.»

Tochter Bianca ist als Suchende unterwegs

Ergänzt wird die Ausstellung von Gregor Dörig durch Bilder seiner Tochter Bianca. Während der Vater seinen Stil gefunden hat, ist die Tochter noch als Suchende unterwegs. «Ich habe mich bisher nicht festgelegt, probiere verschiedene Techniken aus und setze mich auch mit mir selbst und den menschlichen Verhaltensweisen auseinander.» Nebst der Liebe zur Natur und der Malerei widmet sich Bianca Dörig auch dem musischen Bereich. «Ich bin offen für verschiedene Kunstformen und setze mich auch gerne damit auseinander, was Mensch sein bedeutet.»

Als dritte im Bund gibt es Keramikarbeiten von Silvana Dörig zu sehen. Sie hat ihren Beruf in der Töpferei Schwendener gelernt und ihre Gebrauchs- und Dekorationskeramik wird bei jedem Stück von Grund auf in Handarbeit hergestellt.

Die Ausstellung in der Alten Mühle in Gams ist von Donnerstag, 13. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, geöffnet.