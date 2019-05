Loacker Recycling übernimmt Eggenberger Recycling zu 100 Prozent

Der internationale Entsorgungsspezialist Loacker Recycling aus dem österreichischen Götzis ist weiter erfolgreich auf Expansionskurs und stockt seine Anteile an der Liechtensteiner Eggenberger Recycling AG mit Niederlassung an der Industriestrasse in Buchs auf 100 Prozent auf. Seit 2007 gehört das Unternehmen zu je 50 Prozent Eggenberger-Geschäftsführer Sascha Quaderer und der Loacker Recycling GmbH.