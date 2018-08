Lizenz zum Unterhalten Seit 2009 stellt die Musikschule Werdenberg alle zwei Jahre eine hochstehende Konzertshow auf die Beine. Diesen Herbst präsentiert die Schule die besten James-Bond-Songs in einer Multimediashow. Alexandra Gächter

Renate Wehinger, Produktionsleitung «Best of Bond», und Dennis Mungo, Schulleiter der Musikschule Werdenberg, spielen beide mit ihren Instrumenten bei der Konzertshow mit. (Bild: Alexandra Gächter)

Wer die Worte Lokremise Buchs zusammen mit Musikschule Werdenberg hört, denkt automatisch an ein Musical. So falsch ist die Assoziation nicht, denn ursprünglich hat die Musikschule die Musicals in der Lokremise initiiert. «Irgendwann wurde das Projekt zu gross und wir haben es abgegeben», sagt Dennis Mungo, Schulleiter der Musikschule Werdenberg. Gleiches war auch bei den Schloss-Festspielen der Fall. Die Musikschule hat sie ins Leben gerufen, heute hat sie aber nichts mehr damit zu tun.

Solisten kommen immer wieder gerne nach Buchs

Die Musikschule Werdenberg hat sich nun auf Konzertshows spezialisiert. 2009 war die Show noch halbprofessionell, seit 2011 führt die Musikschule die Show alle zwei Jahre im professionellen Rahmen mit musikalischen Grössen durch. In diesem Jahr führt die Musikschule Werdenberg die Konzertshow «Best of Bond» durch. Die Solisten stammen mit Ausnahme der Grabserin Julia Hagne nicht aus der Region, sondern aus dem In- und Ausland. Weil aber alle seit Jahren immer wieder nach Buchs kommen, sind sie für die regionale Bevölkerung mehr als nur bekannte Gesichter. So wird Arrangeur und Solist Günter Wehinger zum fünften Mal in der Lokremise Buchs zu sehen und hören sein. Jennifer Sarah Boone singt sogar bereits zum siebten Mal in der Lokremise Buchs, zuletzt wirkte sie in «Soulman» und «Stayin’ Alive» mit.

«Das Schöne ist, dass die Solisten unbedingt hier bei uns in Buchs dabei sein wollen. Sie reservieren sich den Termin lange im Voraus», sagt Produktionsleiterin Renate Wehinger. Das Konzept der Konzertshows beruht auf der Verbindung der Musikstile Jazz, Rock, Pop und Klassik. «Das ist speziell, denn oft werden höchstens zwei Musikstile kombiniert. Den Musikern macht es unheimlich Spass, so vielfältig musizieren zu dürfen. Zudem spricht diese Mischung ein breites Publikum an», so Wehinger. Die diesjährige Konzertshow «Best of Bond» steht ganz im Zeichen des gleichnamigen Agenten. «Für uns ist es wichtig, der Bevölkerung mitzuteilen, dass es kein Musical sondern eine Multimediashow ist. Ein Orchester, eine Band, Gesangs- und Instrumentalsolisten, eine Lichtshow sowie Videosequenzen sorgen für die hochstehende Unterhaltung.» Einen Dresscode für das Publikum gibt es nicht. «Toll wäre aber, wenn möglichst viele im Cocktailkleid oder Smoking kommen würden. Das macht mehr Spass und so kann man den Willkommensdrink Wodka-Martini noch mehr geniessen. Selbstverständlich ist er geschüttelt, nicht gerührt», so Wehinger.

Passend dazu kann das Publikum eine «Licence to eat» buchen. Zu essen gibt es «Goldfinger», «Golden eye» und «Thunderball». Was das genau ist, bleibt ein Geheimnis. Ebenso wartet eine Überraschung auf die Publikumsbesucher. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden.

Wehinger und Mungo spielen mit

Im Orchester und der Band wirken auch Lehrpersonen der Musikschule Werdenberg mit. Gewisse der 15 Bondsongs werden instrumental, andere mit Gesang vorgetragen. Renate Wehinger und Dennis Mungo gehören ebenfalls zu den Musikern. Renate Wehinger spielt wie ihr Bruder Günter Wehinger Querflöte und Dennis Mungo wird mit seiner E-Gitarre «abrocken», wie Renate Wehinger sagt.

Hinweis

«Best of Bond»: Freitag, 21. September und Samstag, 22. September, 20 Uhr, Lokremise, Buchs