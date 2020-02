Liliane Loosli ist neue Präsidentin der Katholischen Frauengemeinschaft Buchs-Grabs Die Katholische Frauengemeinschaft Buchs-Grabs hielt ihre Hauptversammlung ab. Nicole Steriti trat nach fünf Jahren als Präsidentin aus dem Vorstand zurück.

Ämterwechsel: Nicole Steriti (scheidende Präsidentin), Petra Schmid (Mitenand Treff), Alexandra Murk (Vorstand), die neue Präsidentin Liliane Loosli sowie die neuen Vorstandsmitglieder Cäcilia Hutter und Eszter Nagypalne Varga (von links). Bild: PD

(pd) Die Wahlen standen im Zentrum der Hauptversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft. Nicole Steriti trat nach fünf Jahren als Präsidentin aus dem Vorstand zurück. Die anwesenden 67 Frauen wählten Vorstandsmitglied Liliane Loosli zur neuen Präsidentin. Loosli lobte die scheidende Präsidentin als eine, welche immer speditiv durch die Sitzungen geführt habe. Steriti trete zurück, weil sie ein Studium beginne. Als Dankeschön bekam sie einen Gutschein für schöne Abende im Fabriggli.

«Energie wie eine Duracell-Batterie»

Aus dem Vorstand trat auch Alexandra Murk nach drei Jahren zurück. Nicole Steriti lobte insbesondere ihre offene Art und ihre «Energie wie eine Duracell-Batterie». Auch ihre Arbeit wurde mit einem Gutschein verdankt, der als «Energiespender für ihre Töffausfahrten» dienen solle. Die Versammlung konnte die freigewordenen Sitze im Vorstand mit Cäcilia Hutter und Eszter Nagypalne Varga besetzen. Im Vorstand bestätigt wurden Anela Matanovic, Enza Amico, Corina Vincenz und Ingrid Göldi. Beim Mitenand-Treff trat Petra Schmid nach sechs Jahren zurück. Für ihre Nachfolge wird aktuell noch eine Frau gesucht.

In ihrem Jahresbericht sprach die scheidende Präsidentin von einem eher ruhigen Jahr. Nebst den zahlreichen wiederkehrenden Anlässen habe es auch spannende neue Angebote gegeben. So erwähnte sie das Schneeschuhwandern, Kochen ohne Grenzen und den Vereinsausflug nach Lustenau, wobei die Frauen die Überschwemmungen des Rheins hautnah erleben konnten. Highlight des Jahres sei aber die neugestaltete Homepage, wofür Anela Matanovic ein grosses Lob erhielt.

Es wurden diverse Projekte unterstützt

Kassierin Corina Vincenz vermeldete einen Jahresverlust, der mit 1552 Franken aber kleiner als budgetiert ausgefallen sei. Das Vereinsvermögen liege bei knapp 34500 Franken. Beim Soforthilfekonto gab es vom Buchserfest, weiteren Anlässen und Spenden Erlöse von fast 5900 Franken. So konnten für Projekte und die Weihnachtsaktion gut 5000 Franken eingesetzt werden. Im Konto verbleiben 1300 Franken. Wie Liliane Loosli ausführte, werde es am nächsten Buchserfest neu eine Mohrenkopfmaschine und einen neuen Platz beim Standort von Jungwacht und Blauring geben. So seien die Katholische Vereine beisammen.

Alexandra Murk stellte das Projekt vor, das dieses Jahr unterstützt wird. Onesimo in Manila ermöglicht Strassenkindern und gestrandeten Jugendlichen eine bessere Zukunft mit Schulprogrammen, einem Schutzhaus, Freizeitgestaltung und Ausbildung für Arbeitslose Jugendliche.

Im neuen Jahresprogramm sind erwähnenswert der Spaziergang durch die Buchser Vogelgebiete und der Vereinsausflug in den vielseitigen Zoo in Zürich. Dazu kommt neu die Fraue-Ziit, ein regelmässiges spirituelles Angebot in der katholishen Kirche Buchs. Beim Mitenandtreff sind es das Pflanzen von Sonnenblumen, Kochen auf offenem Feuer und der Zirkusnachmittag.