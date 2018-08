Ligaerhalt ist eine Challenge Nach dem Wiederaufstieg hat sich beim FC Sevelen nicht nur die Liga geändert. Zahlreiche Abgänge und Zuzüge prägten das Bild – und mit Josip Matanovic nimmt man mit einem neuen Trainer die 3. Liga in Angriff. Robert Kucera

Der neue Trainer des FC Sevelen, Josip Matanovic, ist überzeugt davon, dass sein Team die Liga halten wird. (Bild: Robert Kucera)

Viele Stammspieler, mitverantwortlich für den Wiederaufstieg in die 3. Liga, gehören nicht mehr dem Kader der ersten Mannschaft an. Das Seveler Team hat sich stark geändert – und ist jünger geworden. Es sind nicht die allerbesten Voraussetzungen, um dem erneuten Abstieg zu entgehen. Dies weiss auch der neue Trainer, Josip Matanovic: «Das ist eine echt schwierige Gruppe. Unser Ziel, der Ligaerhalt, ist eine Challenge.»

Nicht von der Hand zu weisen ist der Qualitätsverlust, der durch den Abgang der acht Spieler verursacht wurde. Neu im Team sind junge Spieler, einige haben unter Matanovic beim USV Eschen/Mauren zu Juniorenzeiten gespielt. «Wir haben eine gute Mischung aus jungen und älteren, erfahrenen Spielern», sagt der neue Seveler Übungsleiter. Sein Rezept, um fehlende Qualität zu kompensieren: «Kämpfen und Laufen. Der Zusammenhalt wird unsere Stärke sein.»

Hoffnung auf eine starke Rückrunde

Matanovic hat einen guten ersten Eindruck gewonnen. Doch er stellt sich auf eine schwierige Vorrunde ein. Denn viel Zeit blieb ihm nicht, seine Crew auf die neue Saison vorzubereiten. Was bei so vielen Veränderungen in einem Team wichtig wäre. Er baut auf die erfahrenen Spieler im Kader und seiner Erfahrung als Spieler und Trainer. Letztere macht Mut: «Bis jetzt hat jede Mannschaft, die ich trainiert habe, in der Rückrunde sehr stark gespielt.» Matanovic ist überzeugt: «Holen wir über zehn Punkte in der Vorrunde, halten wir die Liga zu 100 Prozent.»

Auch gegen die Favoriten offensiv spielen

Doch auf eine Aufholjagd in der Rückrunde allein will man sich nicht verlassen. Ein guter Saisonstart mit Punktgewinnen wäre wichtig fürs Selbstvertrauen. Dumm nur, dass die ersten zwei Gegner Triesenberg und Balzers II heissen. Zwei heisse Anwärter auf die vordersten Plätze, genauso wie die Appenzeller aus Teufen und Speicher sowie Rüthi, wie der Trainer ergänzt. Das heisst aber nicht, dass sich der FC Sevelen gegen diese Teams hinten rein stellen wird und mit Defensivspiel punkten will. «Für die Zuschauer ist es schöner, wenn man offensiv spielt», hält Matanovic fest. «Ich bin einer, der immer offensiv spielen lässt. Wir wollen gegen jede Mannschaft gewinnen und nicht taktieren oder spekulieren. Wir wollen ohne Angst spielen.» Diese Spielweise wird auch seiner Crew mehr Spass machen, als wenn er sie in ein starres defensives Korsett zwängt. «Und wenn die Mannschaft Spass hat, dann kommt auch das Resultat.»

Motiviert, andere besser zu machen

Dass Josip Matanovic ein junges Team zum Erfolg zu führen versteht, hat er in seiner Zeit beim USV Eschen/Mauren unter Beweis gestellt. Die A-Junioren führte er von der 2. Stärkeklasse in die Coca-Cola-League. Damit prahlen will er aber nicht, er verweist auf die Tatsache, dass es mal stärkere, mal schwächere Jahrgänge gibt. Aber eines steht fest: «Ich arbeite gerne mit jungen Spielern. Mich motiviert es, andere besser zu machen.» Zudem ist es für ihn nicht neu, fürs erste Team des FC Sevelen verantwortlich zu sein. In der Spielzeit 2006/07 amtete er als Spielertrainer. Der Reiz, wieder mal eine Aktiv-Mannschaft zu trainieren, hat ihn an die alte Wirkungsstätte geführt. «Es war aber nicht einfach, mitzuerleben, wie viele Spieler nach dem Aufstieg weggingen. Doch ich bin ein positiver Mensch und sagte zu mir: Doch, das mache ich. Wir sind bereit und schaffen den Ligaerhalt.»