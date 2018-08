Liechtenstein: Tödlicher Bergunfall am Schwarzhorn Im Gebiet des Schwarzhorns in Liechtenstein verunglückte am Samstagmorgen ein Berggänger tödlich. Die Rega konnte den abgestürzten Mann nur noch tot bergen.

Die Rega wurde alarmiert. (Symbolbild Dominik Orth)

Am Samstag um 8.15 Uhr ging bei der Landespolizei die Meldung ein, dass ein Berggänger im Bereich Schwarzhorn abgestürzt sei. Der geübte Liechtensteiner Berggänger war mit einer weiteren Person unterhalb des Schwarzhorns in schwierigem Gelände unterwegs. Aus bisher nicht geklärten Umständen stürzte der vorausgehende Mann ab. Die zweite Person rief um Hilfe, was von einem weiter entfernten Berggänger gehört wurde.

Jener bot dann mittels Rega-App die Rettungsflugwacht auf und verständigte ebenfalls die Landespolizei. Gemäss Mitteilung der Landespolizei konnte die aufgebotene Rega-Besatzung nur noch den Tod des abgestürzten Mannes feststellen. Zur polizeilichen Sachverhaltsfeststellung wurde das Alpinkader der Landespolizei sowie ein Helikopter der österreichischen Bundespolizei aufgeboten. (wo)