Liechtenstein

Q&A Ostschweizer Kantone verschärfen die Corona-Massnahmen: Erweiterte Maskenpflicht, Essen und Trinken nur noch im Sitzen, repetitive Tests an Schulen

Am Mittwoch haben die Ostschweizer Kantone gemeinsam im Regierungsgebäude des Kantons St.Gallen verschärfte Corona-Regeln verkündet. Diese treten in St.Gallen ab Donnerstag, in den restlichen Ostschweizer Kantonen ab Freitag in Kraft. Alle wichtigen Fragen dazu im Artikel.