Liechtenstein Härtere Coronamassnahmen: Liechtenstein geht in die Winterruhe Indoor-Sportanlagen, Restaurants und Kulturbetriebe schliessen, Skigebiet Malbun und Einkaufsläden bleiben offen. Dies und weitere Massnahmen hat die Liechtensteiner Regierung am Freitag Nachmittag beschlossen.

Für Restaurants heisst es im Land Liechtenstein: geschlossen. Friedemann Vogel / EPA

(pd) Mit dem Paket, welches am Sonntag, 20. Dezember, in Kraft treten wird, wird das Land Liechtenstein über die Feiertage quasi in Winterruhe versetzt. In einer Medienmitteilung informierte die Regierung über folgende Massnahmen: Bis zum 10. Januar 2021 sind praktisch jegliche Veranstaltungen verboten. Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe sowie Sportbetriebe in Innenräumen müssen während dieser Zeit geschlossen bleiben.

Betroffen von den Schliessungen sind auch die Gastronomiebetriebe. Mit einer erweiterten Maskenpflicht im öffentlichen Raum sollen die wenigen verbleibenden persönlichen Begegnungen so sicher wie möglich ausgestaltet werden.

Religiöse Veranstaltungen und Bestattungen erlaubt

Die Durchführung von Veranstaltungen ist im Land Liechtenstein verboten. Ausgenommen vom Verbot sind einzig Sitzungen des Landtages oder eines Gemeinderates einschliesslich seiner Kommissionen und Ausschüsse, Veranstaltungen zur politischen Meinungsbildung mit bis zu 50 Personen, religiöse Veranstaltungen und Bestattungen, private Veranstaltungen bis zu zehn Personen sowie Veranstaltungen ohne Publikum in den Bereichen Sport und Kultur. Letzteres erlaubt beispielsweise eine Übertragung von Konzerten über Fernsehen, Radio oder Internet.

Ebenfalls auf zehn Personen begrenzt werden Treffen im privaten Rahmen. Die Bevölkerung wird jedoch zu konsequenter Umsetzung der Distanz- und Hygienemassnahmen auch im privaten Bereich aufgefordert. Bei Treffen sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, eingehalten werden. Wo dies nicht möglich ist, sollten Gesichtsmasken getragen werden.

Schwimmbäder, die zu Hotels gehören, dürfen offen bleiben

Öffentlich zugängliche Einrichtungen in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport sind für das Publikum geschlossen. Zu den Kultur-, Unterhaltungs- und Freizeitbetrieben zählen Kinos, Museen und Ausstellungshallen, Galerien, Lesesäle von Bibliotheken und Archiven, Casinos und Spielsalons, Konzertsäle sowie Theater.

Beim Sport ist der Betrieb in Innenräumen nicht gestattet. Davon betroffen sind Sport- und Fitnesszentren sowie Schwimmbäder, sofern sie nicht zu einem Hotel gehören und nur für Hotelgäste zugänglich sind. Der Spitzensport ist von dieser Einschränkung ausgeschlossen. Sport im Freien bleibt hingegen unter Einhaltung der bestehenden Schutzkonzepte erlaubt. Dies gilt beispielsweise für den Betrieb der Bergbahnen Malbun.

Mensen, Kantinen und Take-aways bleiben offen

Restaurants-, Bar- und Clubbetriebe müssen erneut schliessen. Zudem bleiben Diskotheken und Tanzlokale weiterhin geschlossen. Nicht betroffen von den Massnahmen sind einzig Take-away-Betriebe, Schulmensen und Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten sowie Restaurationsbetriebe für Hotelgäste. Diese Betriebe dürfen zwischen 6 und 23 Uhr geöffnet sein.

In der Schule wird der Präsenzunterricht bis und mit Mittwoch, 23. Dezember 2020, aufrechterhalten, auch, damit die Betreuungssituation der Schülerinnen und Schüler sichergestellt ist. Die Schulferien werden hingegen bis zum 10. Januar verlängert und der Schulbetrieb erst am 11. Januar 2021 wieder aufgenommen.

Keine Einschränkung der Versammlungsfreiheit

Im Gegensatz zu den Massnahmen im Frühjahr können weiterhin alle Einkaufsläden offen bleiben, unabhängig davon, ob sie Produkte des

täglichen Bedarfs anbieten oder nicht.

Von den Schliessungen ebenfalls nicht betroffen sind Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Coiffeure, Massage-, Tattoo- und Kosmetik-Studios. Für all diese Betriebe gelten wie bisher die strengen Vorgaben der jeweiligen Schutzkonzepte. Von einer Einschränkung der

Versammlungsfreiheit wird abgesehen.

Mit einer erweiterten Maskenpflicht im öffentlichen Raum, sobald es zu einer Konzentration von Personen kommt, bei welcher der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, sollen diese so sicher wie möglich

ausgestaltet werden.