Liechtenstein: Drei Verkehrsunfälle am Montag - in Schaanwald wurde ein Hirsch von einem Linienbus erfasst In Schaanwald, Vaduz und Schaan ereigneten sich am Montag drei Kollisionen. Eine Person wurde verletzt. Für den Verkehrsunfall in Vaduz werden Zeugen gesucht.

Der Linienbus nach der Kollision mit einem Hirsch. (Bild: FL Landespolizei)

(pd) Gegen 6.30 Uhr fuhr in Schaanwald ein Linienbus auf der Vorarlbergerstrasse in südliche Richtung, als ein Hirsch von der rechten Seite kommend die Strasse überquerte und vom herannahenden Bus erfasst wurde. Da das offensichtlich verletzte Tier in den angrenzenden Wald lief, wurde für die Suche der Jagsaufseher aufgeboten.

Wie die Landespolizei in ihrer Medienmitteilung schreit, konnte das Tier trotz intensiver Suche und unter Beizug von sogenannten Schweisshunden nicht gefunden werden. Am Linienbus entstand Sachschaden.

Zeugenaufruf der Landespolizei

In Vaduz fuhr gegen 10.30 Uhr ein Motorradfahrer auf der Hauptstrasse «Heiligkreuz» in Richtung Triesen. Dabei übersah er das verkehrsbedingte Anhalten des Autos vor ihm und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer erlitt Prellungen und Schürfungen. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können oder Hilfeleistung angeboten haben, werden gebeten, sich bei der Landespolizei unter +423 236 71 11 oder info@landespolizei.li zu melden.

Gegen 11.45 Uhr fuhr in Schaan ein Chauffeur eines Busreiseunternehmens auf der Landstrasse in Richtung Zentrum, als er das verkehrsbedingte Anhalten des Autos vor ihm nicht bemerkte und mit diesem zusammenstiess. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.