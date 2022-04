Liechtenstein Bisher wurde kein Gesuch verweigert: Über 200 ukrainische Flüchtlinge suchen in Vaduz Schutz Die Zahl der Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet steigt in Liechtenstein weiter an. Unterbringungsmöglichkeiten werden gesucht.

Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge sind gefragt: In Liechtenstein sind bereits über 200 Menschen aus dem Krisengebiet angekommen, man rechnet mit mehr. Bild: Dominic Steinmann / Keystone

Die Zahl der Schutzsuchenden ist in der letzten Woche zwar moderat gestiegen – aber sie ist gestiegen. Und wird es auch in den kommenden Tagen und Wochen tun. Wie das Ministerium für Inneres mitteilt, befinden sich aktuell 183 Schutzbedürftige in Liechtenstein. Und das Ausländer- und Passamt (APA) konnte seit Inkraftsetzung der Ukraine-Schutz-Verordnung bereits über 100 Personen vorübergehenden Schutz gewähren. 22 Asylsuchende sind wieder weitergereist, 75 Personen warten noch auf den Entscheid.

Bisher wurde kein Gesuch verweigert

«Nach der Registrierung des Schutzgesuchs und der Einreisebefragung beim Ausländer- und Passamt (APA) wird bei jedem Schutzgesuch geprüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind», teilt die Regierung mit. Insgesamt haben bisher 205 Menschen im Zusammenhang mit dem Krieg ein Schutzgesuch beim Ausländer- und Passamt (APA) eingereicht, 108 Personen wurde der Schutzstatus bereits zuerkannt, sie haben die entsprechenden Ausweise bereits erhalten. «Bislang musste keinem Schutzbedürftigen der Schutzstatus verweigert werden», lässt die Liechtensteiner Regierung zudem wissen.

Zum Prozedere teilt sie zudem mit: «Die Schutzbedürftigen erhalten den Entscheid gleichzeitig in ihre Muttersprache übersetzt.

Neue Plätze gefunden, die Suche geht aber weiter

Trotz des verkürzten Verfahrens bleibt immer eine Einzelfallprüfung nach Durchführung einer Einreisebefragung vor Ort beim APA notwendig.» Weitere Entscheide sollen noch vor dem Osterwochenende folgen. Für die Beherbergung ausserhalb des Asylzentrums stellen Land und Gemeinden so genannte Sammelunterkünfte und private Wohnungen zur Verfügung. Hier arbeitet die Flüchtlingshilfe mit den zuständigen Behörden, dem Ausländer- und Passamt sowie dem Amt für Bau- und Infrastruktur (ABI) eng zusammen. Einige neue Liegenschaften konnten bereits rekrutiert werden, in welchen die Schutzsuchenden für die nächsten Monate untergebracht werden können.

Doch die Suche läuft weiter: «Wir klappern das ganze Land ab», bestätigte Heinz Schaffer im Rahmen einer Medieninformation bereits im März. In Ruggell haben bereits 26 Asylsuchende aus der Ukraine eine längerfristige Unterkunft im Vereinshaus gefunden – in Nendeln sollen im Laufe dieser Woche ebenfalls zusätzliche Plätze zur Verfügung stehen. Und auch in Vaduz kommen wohl mehrere Gemeindeliegenschaften in Frage, in denen gleich eine grössere Anzahl an Personen untergebracht werden kann.

Heimatlos geworden: Millionen Menschen aus der Ukraine suchen Schutz in anderen europäischen Ländern. Bild: Cara Anna / AP Photo

Wie viele Flüchtlinge Liechtenstein im Extremfall überhaupt aufnehmen könnte, konnte Schaffer bereits vor wenigen Wochen nicht beantworten. Vielmehr stelle sich die Frage, unter welchen Umständen und in welcher Qualität eine Unterbringung der Schutzsuchenden am Ende möglich sei. «Priorität haben in erster Linie die Sicherheit, ein Dach über dem Kopf und eine funktionierende Gesundheitsversorgung.» Bisher sei die Situation gut zu handeln, aber man hoffe auf Reserveliegenschaften, die schnellstmöglich bezogen werden könnten, falls grössere Gruppen in Liechtenstein anreisen.

Möbel sammeln für Grundausstattung

Zudem ist bekannt, dass bereits weit über 80 Unterbringungsangebote von Privaten bei der Flüchtlingshilfe eingegangen sind. Die Regierung begrüsst dieses private Engagement. Auf diese Angebote solle aber erst dann zurückgegriffen werden, wenn die staatlichen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. «Private sollten sich im Vorfeld zudem gut überlegen, ob und wie einzelne Haushalte auf eine Situation vorbereitet sind, die nicht nur emotional anspruchsvoll ist, sondern auch über einen längeren Zeitraum andauern kann.

«In Liechtenstein wird empfohlen, unbekannte Menschen nicht auf Privatinitiative direkt bei sich aufzunehmen, sondern zunächst den Weg über die behördlichen Stellen zu gehen», so die Empfehlung des Ausländer- und Passamtes sowie der Flüchtlingshilfe.