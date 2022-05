Bancomat in Gamprin gesprengt

Exakt zwei Monate nach der Sprengung eines Bancomaten in Ruggell wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Geldautomat in Gamprin gesprengt. Die Täter konnten mit noch unbekannter Beute flüchten. Durch die Detonation entstand erheblicher Sachschaden.