Ferienregion Heidiland Der Lichterglanz von Bad Ragaz strahlt bis nach Azmoos Nicht nur im Kurort ist in der Adventszeit der Lichterglanz zu bestaunen.

Das beleuchtete Wartauer Rathaus in Azmoos. Bild: PD

(pd) Der Lichterglanz Bad Ragaz wurde am Samstag, 20. November, im Rahmen der traditionellen Lichterfeier feierlich eröffnet. Die Lichter leuchten in diesem Winter, aber nicht nur im Kurort, sondern auch in Azmoos, Vilters, Wangs und Sargans.

Ein wahres Lichterspektakel in der Ferienregion Heidiland. Die weihnachtlichen Lichter im Advent in Bad Ragaz faszinieren immer wieder viele Einheimische und Gäste. Dieses Jahr soll der Lichterglanz seine Strahlen über Bad Ragaz hinauswerfen. Verschiedene Dörfer im Einzugsgebiet der Ferienregion Heidiland wurden aufgefordert, je ein Objekt in ihrem Dorf ebenfalls zu inszenieren und zu beleuchten. In Azmoos erstrahlt das Rathaus im farbenfrohen Lichterkleid.

Die Beleuchtung ist zeitlich begrenzt vom 20. November bis 31. Dezember jeweils von 16.30 bis 23 Uhr.