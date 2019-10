Letzter Schliff für das Stück «s’Jubiläum» von der Heimatbühne Werdenberg

Die Heimatbühne Werdenberg steckt mitten und intensiv in den Vorbereitungen für die Tournee 2019, welche am kommenden Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle des BZB in Buchs startet.