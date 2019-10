Leader RC Oberriet-Grabs verliert erneut auswärts bei der RR Brunnen Trotz 14:23-Niederlage in Brunnen bleibt der RC Oberriet-Grabs auf Playoff-Kurs.

Ilir Fetahu (rechts) unterliegt seinem Gegner aus Brunnen, Damian von Euw, klar. (Bild: PD)

(mz) Der RC Oberriet-Grabs verliert auswärts gegen die

RR Brunnen mit 14:23. Bereits gegen die RS Sense hat der RCOG seinen Auswärtskampf verloren. Doch wie schon gegen die Freiburger hat Oberriet-Grabs gegen die Schwyzer zu Hause um einen Punkt höher gewonnen.

Was heisst: Bei Punktgleichheit im Playoff-Kampf hält der RCOG gegen beide Teams die besseren Karten in der Hand. Gegen den noch punktelosen Tabellenletzten NRC Thalheim reicht den Grabsern ein Sieg, um den zweiten Platz zu holen.

Ausfälle beim RCOG wogen schwer

Die Karten des RCOG waren vor der fünften Challenge-League-

Runde alles andere als vorteilhaft. Mit drei verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen von den Leistungsträgern Flavio Freuler, Andri Vishar und Hajrullah Fetahu trat die junge Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von unter 20 Jahren nicht in ihrer Bestbesetzung in Brunnen an. Der Gegner dagegen stellte sein stärkstes Team auf die Matte.

Bis 57 kg Greco startete Janis Steiger gegen Jamshidi Saye Mahdi. Im zweiten Saisonkampf im leichtesten Gewicht zeigte sich Steiger erneut dominant. Mit sicher ausgeführten Angriffen wurde Punkt für Punkt gewonnen. Nach der Pause musste Steiger seinem Gegner zwei Aktionen eingestehen, konnte jedoch selbst erneut punkten und siegte mit 10:4. Somit waren die ersten Mannschaftspunkte im Trockenen. Danach schlug das Heimteam mit drei 4:0-Punktsiegen zurück und ging mit 13:3 in Front.

Im Schwergewichtskampf bis 130 kg wurde Janosch Kobler nach fulminanten Start von Brunnens Martin Steiner auf die Schultern gelegt. Bis 61 kg startete Quintus Zogg im freien Stil gegen Maithem Abd Al Sada. Gegen den Kaderringer, welcher sich speziell für diese Begegnung auf das zweitleichteste Gewicht runterhungerte, konnte Zogg noch nicht standhalten und musste sich klar durch technische Überlegenheit des Gegners geschlagen geben. Auch Ilir Fetahu hatte bis 97 kg Greco mit Damian Von Euw ein schweres Los. Auch hier gewann der

Innerschweizer auf Grund Technischer Überlegenheit.

Im letzten Kampf vor der Pause stand in der Klasse bis 65 kg Greco nicht Nicolas Steiger, sondern Maurus Zogg im Einsatz. Der Greco-Spezialist traf in seiner bevorzugten Stilart auf Sergio Gamma. Nach einem harzigen Start drehte Zogg auf und konnte den Kampf vor Ablauf der Zeit nach Punkten gewinnen. Der Rückstand des RC Oberriet-Grabs reduzierte sich auf 7:14.

Hitziger Kampf endet mit Disqualifikation

Im ersten Kampf nach der Pause standen sich RCOG-Leih-

ringer Mirco Studer und Alexander Büeler gegenüber. Trotz grossen Bemühungen gelang es Studer nicht zu punkten und der Kampf ging nach mit 0:3 verloren.

Nicolas Steiger wollte sein Team wieder zurück auf die Siegerstrasse bringen. Gegen den Freistil-Schweizer-Meister bei den Junioren zeigte Steiger eine bärenstarke Leistung. Mit viel Feingefühl schaffte es der Montlinger seinem Gegner Thomas von Euw Punkt für Punkt abzuknöpfen. Eine Vier-Punkte-Wertung zum Schluss der zweiten Halbzeit besiegelte das Endergebnis von 10:4. Daraus resultierten drei Mannschaftspunkte. Bis 77 kg standen sich danach Yanik Bucher und Brunnens Beat Theiler gegenüber. Der für Flavio Freuler eingesprungene Leihringer aus Willisau konnte wie schon Studer nicht punkten und musste sich mit 0:10 geschlagen geben.

Nach acht Kämpfen lag der RCOG mit 10:20 zurück, die Auswärtsniederlage in Brunnen war nicht mehr abwendbar. Das letzte Ziel dieses Abends war, mit weniger als zehn Punkten Differenz zu verlieren, da Oberriet-Grabs den Hinkampf mit 23:13 gewann und so den Vorteil im direkten Vergleich auf seiner Seite hätte.

Andreas Vetsch kämpfte bis 74 kg Greco bereits zum zweiten Mal gegen Murti Abd Al Sada. Ein sehr hitzig verlaufener Kampf endete schlussendlich mit drei Verwarnungen für den Brunner, was die Disqualifikation und vier Punkte für den RCOG bedeutete. Somit musste Dominik Steiger im letzten Kampf eine Niederlage auf den Schultern oder durch Technische Überlegenheit des Gegners verhindern. Dies gelang Steiger mit einer 0:7-Niederlage gegen Sämi Fuchs.