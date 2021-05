Telemachos Hatziisaak moderiert die Kochshow, Claudia Berliat kocht die Rezepte von «Diabetessen». Gedreht wurde in der Küche des Schulhauses Seidenbaum in Trübbach. Bild: PD

Für Shakshuka braucht es Borlotti-Bohnen, Tomaten, Eier, Kräuter und Gewürze. Shakshuka ist eine Spezialität der nordafrikanischen und israelischen Küche – und ein Gericht, das sich gut für Diabetiker/innen eignet. Wie diese Köstlichkeit zubereitet wird, zeigt die Pizol-Care-Akademie für Familienmedizin auf dem Youtube-Kanal mit ihrer Kochshow «Diabetessen».

Pizol Care, das Gesundheitsnetzwerk der Region Werdenberg-Sarganserland, beschreitet damit Neuland. Der Azmooser Arzt Dr. med. Telemachos Hatziisaak leitet die Akademie und ist auch Verwaltungsratsmitglied der Pizol Care AG. Er sagt:

«Bei ‹Diabetessen› handelt es sich um ein Format, das es meines Wissens so nicht einmal in den englischsprachigen Ländern gibt, die ja eher zu den Vorreitern gehören.»

Hatziisaak moderiert die professionell aufgezeichnete Kochshow, in der Claudia Berliat Gäste mit leckeren Gerichten bekocht, die für Diabetikerinnen und Diabetiker gut verträglich sind.

Alternative für die ausgefallenen Patientenkurse

Seit der Coronapandemie, also seit März 2020, fielen die zweimal jährlich an fünf Abenden stattfinden Diabetikerkurse aus, und auch die drei jährlichen Diabetestreffen konnten nicht stattfinden. Bei Pizol Care wurde nach Möglichkeiten gesucht, mit den Betroffenen doch irgendwie in Kontakt zu bleiben und ihnen Informationsangebote zu bieten.

Claudia Berliat, eine ehemalige Ernährungsberaterin, ist bei Pizol Care die Verantwortliche für Schulungen und Projekte. Sie hatte schon lange die Idee für Kochkurse und kennt Telemachos Hatziisaak aus langjähriger Zusammenarbeit. Das Team für die Kochshow war gefunden und Pizol Care hat die Gelder gesprochen.

Professioneller Filmdreh

Der Wartauer Arzt, der schon mit einigen Kriminalromanen sein schriftstellerisches Talent unter Beweis gestellt hat, schrieb ein Drehbuch für die Sendung. Mit Moviemaint aus Chur wurde eine Filmproduktions-Agentur für den Filmdreh und die Nachbearbeitung verpflichtet.

Gedreht wurde in der Küche des Schulhauses Seidenbaum in Trübbach mit vier Kameras, professioneller Ton- und Lichtregie. Rund 17 Minuten dauert die erste Episode. Telemachos Hatziisaak betont:

«Hinter der Realisierung steckt viel ‹unsichtbare› Arbeit , vom Skriptwriting, Filming bis hin zum witzigen, animierten Logo. An einem Tag wurden zwei Folgen gedreht.»



Eingeladen zur Show wird jeweils auch ein Gast, der zu seiner Diabetes befragt wird. Ausserdem wird dessen Blutzuckerwert nüchtern vor der Sendung und nachdem er die gekochten Speisen gegessen hat, gemessen, um aufzuzeigen, wie verträglich die leckeren Gerichte für Diabetikerinnen und Diabetiker sind.



«Diabetessen »einem breiteren Publikum bekannt machen?

Der Aufwand für die Kochshow ist also erheblich, und weil sie professionell produziert wird, sind auch die Kosten nicht zu vernachlässigen. Pizol Care wird je nach Interesse der Patientinnen und Patienten an diesem Online-Format noch weitere Episoden von «Diabetessen» produzieren. Wäre es nicht sinnvoll, dieses Format schweizweit zu «vermarkten», denn es würde bestimmt auch Diabetiker/innen ausserhalb der Pizol-Care-Regionen Werdenberg und Sarganserland ansprechen. Telemachos Hatziisaak sagt, soche Überlegungen habe man zusammen mit der Churer Filmproduktions-Agentur Moviemaint auch schon angestellt. So könnte man mehr Reichweite erzielen und man könnte die Kosten auf mehrere Schultern verteilen.

Die erste Folge der Kochshow, in der Claudia Berliat Shakshuka kocht, ist auf dem Youtube-Kanal von Pizol Car oder direkt unter www.pizolcare.ch/diabetessen zu finden, inklusive Download-Möglichkeit des Rezepts zum Nachkochen. Die zweite Sendung wird Mitte Mai veröffentlicht.